ASV Mettmann plant großen Umbruch für den Erfolg

Dagegen scheint die abgelaufene Saison beim ASV noch nicht ganz abgehakt. Imad Omarait sagt: „Ich bin da etwas zwiespältig. Wir hätten bis zum Saisonfinale zumindest gerne um den zweiten Platz mitgespielt. Andererseits wissen wir, dass wir vor und nach der Winterpause neun Punkte einfach liegen ließen. Die fehlten uns in der Schlussphase nicht nur in der Tabelle, sondern, was die Einstellung anging, auch vom Kopf her.“

Sebastian Pichura macht sich natürlich auch seine Gedanken: „Viel schlechter als Solingen waren wir keineswegs. Beide Spiele endeten unentschieden. Natürlich haben wir zwischenzeitlich auch mit dem Aufstieg geliebäugelt, waren ja zwei­-, dreimal auch Tabellenführer.“ Der Coach räumt aber auch ein: „Über die gesamte Saison fehlte uns die Konstanz für ganz oben. Die überflüssigen Niederlagen gegen die Abstiegskandidaten Germania Wuppertal, SSVg Velbert II und BV Gräfrath haben uns nicht nur Punkte gekostet, sondern gingen auch an die Moral. Es hätte sicherlich einiges besser laufen können, dennoch bleibe ich dabei: Trotz mancher Widrigkeiten, auch durch die Personalsorgen in der zweiten Serie, haben wir uns nach dem Abstieg rehabilitiert und als Dritter eine gute, eine ordentliche Saison gespielt.“

Umbruch hat begonnen

In der nächsten Runde hat der ASV-Kader ein anderes Gesicht. Stand heute sind dann sieben Spieler nicht mehr dabei. Darunter die Routiniers Carlos Penan (mit 19 Treffern bester Torschütze), Mehmet Boztepe und Baris Atas (alle Ziel unbekannt), die aus unterschiedlichsten Gründen die Saison nicht zu Ende spielten. Bis zuletzt Verlass war auf Steven Winterfeld, der zum B-Kreisligisten TFC Wuppertal 95/10 wechselt, Ahmed „Amo“ Öztürk (zum Landesligisten SSV Bergisch Born), Marlon Schölling, der wohl aus beruflichen Gründen einen Wohnortwechsel vornimmt, und Goki Fukunaga, der in Zukunft bei einem anderen Klub auf mehr Spielpraxis hofft. Auch im Staff gibt es Veränderungen. Teammanager Thorsten Frohn und Torwarttrainer Martin Schoberth brechen nach nur einer Saison ihre Zelte wieder ab.

In Sachen Personalplanung hatte Imad Omairat in den vergangenen Wochen bereits eine Menge Arbeit. Die wird vermutlich in der Zeit bis zum Punktspielauftakt am 17. August nicht weniger. Immerhin gilt es, die entstandenen Lücken adäquat zu schließen. Beim spielenden Personal sind dem Sportlichen Leiter bis hierhin zwei absolute Hochkaräter ins Netz gegangen. Ahmed Kizilisik spielte zuletzt für Rot-Weiß Wülfrath, zog sich aber im vergangenen Oktober einen Kreuzbandriss zu und arbeitet seitdem akribisch an seinem Comeback. Der zweite Zugang, Tristan Maresch, kommt vom SSV Bergisch Born. Ebenfalls ein offensiv ausgerichteter Mittelfeldspieler, der in der abgelaufenen Saison in 31 Begegnungen 18 Tore erzielte. Neuling Nummer drei ist Muhammed Curuk, der – ebenfalls bei Rot-Weiß Wülfrath – als Sportlicher Leiter arbeitete. Beim ASV soll der 24-jährige Teammanager im Seniorenbereich als Bindeglied zwischen Mannschaft, Trainern und Vorstand fungieren.

Omairat indes muss auf dem Spielermarkt in den kommenden Wochen noch aktiv bleiben. Auf der Agenda stehen neben einem dritten Torhüter weitere junge, talentierte (Feld-) Spieler. „Wir führten und führen gute Gespräche, sind da auf dem richtigen Weg“, versichert der 34-Jährige.