ASV Mettmann plant den Angriff auf Platz zwei

Noch in bester Erinnerung ist den Anhängern des ASV Mettmann der fulminante Saisonstart im August und September. Die Versetzung in die im Vorfeld als ungeliebt eingestufte Gruppe 1 der Bezirksliga schien dem letztjährigen Dritten – in der gewohnten Gruppe 2 – überhaupt nicht zu beeindrucken. Der Kader von Trainer Sebastian Pichura fuhr an den ersten sieben Spieltagen sechs Siege ein, büßte nur in der dritten Partie bei Aufsteiger Rhenania Hochdahl mit dem 1:1 zwei Punkte ein. Die Folge: Die Mettmanner führten nach dem 3:1-Sieg am 28. September bei Bayer Dormagen das Tableau mit 19 Punkten vor dem einen Zähler zurückliegenden TSV Eller 04 an.
Was für eine Zwischenbilanz. Gleichwohl nur eine Momentaufnahme, denn eine Woche darauf ging das erste Topspiel zu Hause gegen den MSV Düsseldorf mit 1:2 verloren und acht Tage später auch das nächste Gipfeltreffen bei Eller 04 mit 2:6 – und das nach einer überragend gespielten ersten Halbzeit und der verdienten 2:1-Führung. Zwei bittere Rückschläge binnen einer Woche. „Da deutete sich schon an, dass wir uns gegen die führenden Mannschaften der Liga schwertun und dass wir noch nicht dafür bereit sind, solche Topspiele zu gewinnen“, blickt der Sportliche Leiter Imad Omairat zurück.
Die Leistungen und Ergebnisse in der Folge stimmten dann nur bedingt. Darunter immerhin das beachtliche 2:2 bei Spitzenreiter SG Benrath-Hassels am 9. November. Nur, eine Woche zuvor ließen die Mettmanner mit dem nicht eingeplanten 1:1 gegen Kellerkind CfR Links zwei wichtige Punkte liegen. Dieses Remis passt dann (leider) auch in die Negativserie der letzten drei Begegnungen. Sebastian Pichura hatte gerade seinen Rücktritt (wie bekannt aus familiären Gründen) von seinem Cheftraineramt zum Ende der Hinrunde verkündet, da schrieb sich das Team um Kapitän Justus Erkens gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd (2:4), SVG Weissenberg (0:0) und Sparta Bilk (0:3) nur noch einen einzigen Punkt gut.
„Oberflächlich betrachtet fehlte es in dieser Phase in der Mannschaft an der Gesamtkonstellation. Wir hatten geglaubt, mit den geschaffenen Fakten in der Trainersituation für Ruhe gesorgt zu haben. Das ging aber so nicht auf. Da büßten wir fünf, sechs Punkte ein, die richtig weh tun. Einmal mehr wurde deutlich, dass wir uns aufgrund der schlechten Chancenverwertung für unseren Aufwand zu selten belohnen. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Hinserie. Hinzu kam, dass offensichtlich nicht alle im Kader begriffen haben, dass man nicht für den scheidenden Trainer, sondern für sich selbst und vor allen Dingen für den Verein spielt. Jetzt befinden wir uns, wenn es ab 1. Februar weitergeht, zunächst einmal in einer unbefriedigenden Ausgangsposition“, betont Omeirat.
Dann steht auf jeden Fall ein neuer Chefcoach in der Verantwortung. Wie bereits berichtet, ist Khalid Channig der neue Mann an der Seitenlinie beim Tabellenfünften. Der 37-Jährige, der zuletzt als Co-Trainer beim Oberligisten 1. FC Monheim arbeitete und zuvor für den damaligen Bezirksligisten FC Kosova Düsseldorf und im A-Junioren-Bereich der Sportfreunde Baumberg tätig war, nimmt seine neue Aufgabe mit der ersten Übungseinheit am 6. Januar auf. Ob dann auch mit verändertem Personal? „Wir schauen uns natürlich auf dem Markt um, werden sicher an der ein oder anderen Stellschraube drehen. In der Offensive und im Mittelfeld wollen wir nachlegen, denken dabei aber nicht nur kurzfristig für die Rückrunde, sondern auch perspektivisch im Hinblick auf die nächste Saison.“
So ganz will sich der ASV indes nicht aus dem Aufstiegsrennen verabschieden. Omeirat ergänzt: „Im neuen Jahr wollen wir wieder angreifen. Schließlich berechtigt der zweite Tabellenplatz zur Teilnahme an der Relegation. Das ist unser Ziel. Die Qualität haben wir, trotz der jüngsten Rückschläge, nach wie vor im Kader.“ Ein ambitioniertes Vorhaben angesichts von acht Punkten Rückstand auf eben diesen zweiten Rang. Andererseits aber auch nicht ganz unmöglich.
Nach dem Trainingsstart und vor dem ersten Meisterschaftsspiel am 1. Februar zu Hause gegen den SV Hösel sind drei Tests vereinbart: 11. Januar Heimspiel gegen Viktoria Rott (15 Uhr), 14. Januar Heimspiel gegen SV Solingen (19.30 Uhr) und 25. Januar beim TSV Ronsdorf (15 Uhr). Für den 18. Januar wird noch ein Gegner gesucht.
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: