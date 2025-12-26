ASV Mettmann plant den Angriff auf Platz zwei

So ganz will sich der ASV indes nicht aus dem Aufstiegsrennen verabschieden. Omeirat ergänzt: „Im neuen Jahr wollen wir wieder angreifen. Schließlich berechtigt der zweite Tabellenplatz zur Teilnahme an der Relegation. Das ist unser Ziel. Die Qualität haben wir, trotz der jüngsten Rückschläge, nach wie vor im Kader.“ Ein ambitioniertes Vorhaben angesichts von acht Punkten Rückstand auf eben diesen zweiten Rang. Andererseits aber auch nicht ganz unmöglich.

Nach dem Trainingsstart und vor dem ersten Meisterschaftsspiel am 1. Februar zu Hause gegen den SV Hösel sind drei Tests vereinbart: 11. Januar Heimspiel gegen Viktoria Rott (15 Uhr), 14. Januar Heimspiel gegen SV Solingen (19.30 Uhr) und 25. Januar beim TSV Ronsdorf (15 Uhr). Für den 18. Januar wird noch ein Gegner gesucht.