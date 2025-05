Beim ASV Mettmann gab es Ärger über den Schiedsrichter. – Foto: Peter Teinovic

ASV Mettmann: Pichura ärgert sich über umstrittene Platzverweise Eine Halbzeit lang spielen die Mettmanner Fußballer gegen TuSEM Essen in Unterzahl und verlieren am Ende knapp mit 1:2 durch einen Elfmeter.

ASV Mettmann – TuSEM Essen 1:2 (0:1). Nach der gelb-roten Karte für Alessio Falco (51.) spielte der ASV nahezu eine komplette Halbzeit lang in Unterzahl. Dennoch hätte das Team von Sebastian Pichura zumindest einen Punkt verdient gehabt. Dieser erste Platzverweis war genausowenig regelkonform wie später die Ampelkarte gegen Asaad Wahed Omar (90+1). In der Kritik stand Schiedsrichter Patrick Steinmann (Rot-Weiß Oberhausen).

So., 11.05.2025, 15:00 Uhr ASV Mettmann ASV Mettmann TuSEM Essen 1926 TuSEM Essen 1 2 Abpfiff „Ich halte mich mit Kritik am Schiedsrichter ja meist zurück, aber was da heute gelaufen ist, war aus meiner Sicht eine Frechheit. In einer von beiden Seiten fair geführten Partie brachte der Unparteiische mit seinen nicht nachvollziehbaren Entscheidungen sehr viel Unruhe hinein. Mir schien der Schiri einfach überfordert. Auch mein Essener Kollege hielt sich da mit Kritik nicht zurück“, war ASV-Coach Pichura nach dem Abpfiff angefressen.

Kein Vorwurf an die Spieler Seinen Spielern machte der Trainer keinen Vorwurf. Die lieferten, nach einer von beiden Seiten auf überschaubarem Niveau geführten ersten Hälfte, in der Folge eine richtig gute Leistung ab. „Wir waren sogar tonangebend. Kompliment dafür an die Jungs, die sich am Ende leider nicht belohnten“, ergänzte Pichura. Dessen Team geriet durch den Treffer von Felix Herzinger (35.) in Rückstand.