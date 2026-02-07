ASV Mettmann peilt in Kalkum nächsten Dreier an

Der Gastgeber, Anstoß ist um 15.30 Uhr auf dem Sportplatz Grenzweg, unterlag Sparta zwar mit 1:2, verkaufte sich aber sehr respektabel. Jacob Schwalbach sorgte für die Führung (56.), bevor die Bilker die Partie mit dem Doppelschlag (67., 76.) noch drehten. Ein Indiz dafür, dass der Vorletzte in Sachen Klassenehalt weiter an seine Chance glaubt. Ohnehin liegt das Team von Coach Navid Fazeli mit 14 Punkten in Schlagdistanz zum ersten Nicht-Abstiegsplatz (14.), den Ratingen 04/19 U23 mit drei Zählern mehr einnimmt.

Khalid Channig macht deutlich: „Natürlich wollen wir den positiven Schub aus dem Hösel-Spiel mitnehmen. Trotz der ordentlichen Gesamtleistung wissen wir, dass die Chancenverwertung besser werden muss. Vor dem gegnerischen Tor müssen wir einfach entschlossener auftreten.“ Eher wenig auszusetzen hatte der neue ASV-Coach am Defensivverhalten: „Wir ließen ja keine wirklich zwingende Torchance zu.“ Vor der Elf aus dem Norden der Landeshauptstadt zeigt Channig durchaus Respekt: „Ein weitgehend junges Team, mit großer Laufbereitschaft und Dynamik in der Offensive. Aber wohl auch mit Problemen in der Rückwärtsbewegung. Da bieten sich uns bestimmt Chancen im Konterspiel.“ Nur eines dürfen die Mettmanner nicht: Den Gegner auf die leichte Schulter nehmen. Auch der 4:2-Hinspielsieg sollte keine Rolle mehr spielen.

Der Sportliche Leiter Imad Omairat betont: „Kalkum ist schwer einzuschätzen. Wie zuletzt gegen Sparta können sie den Klubs aus der oberen Tabellenhälfte durchaus Probleme bereiten. Da sind wir gewarnt. Wir rechnen damit, dass der Gegner aufgrund der prekären Tabellensituation in erster Linie auf eine stabile Abwehr, Kampfgeist und Einsatzwille baut.“ Channig plant mit dem Kader vom Vorsonntag, hat zusätzlich den zuletzt gelb-rot-gesperrten Roken Tchouangue dabei.

____

____

____

