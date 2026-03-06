ASV Mettmann peilt gegen Uedesheim fünften Sieg in Folge an

ASV Mettmann – SV Uedesheim. Vier Rückrundensiege in Serie – der ASV hat wieder Tuchfühlung zum Relegationsaufstiegsplatz zwei. Den nimmt mit drei Zählern mehr der zuletzt im Topspiel gegen die SG Benrath-Hassels 3:0 siegreiche TSV Eller 04 ein. Wenn auch nur für die Statistik interessant: Während der Tabellenvierte bis hierhin alle 12 Zähler einsammelte, müssen sich Eller (7 Punkte) und Benrath (6) erst einmal hinten anstellen.
Der ASV will oben dran bleiben und die nach Uedesheim anstehenden Aufgaben gegen Meerbusch II und Dormagen erfolgreich lösen, bevor sich die Knaller beim MSV Düsseldorf (29. März) und zu Hause gegen Eller 04 (Mittwoch, 1. April) anschließen. Die Partie gegen die zuletzt gegen den Fünften Sparta Bilk nur knapp mit 0:1 unterlegenen Uedesheimer (13.) wird an diesem Freitag um 19.30 Uhr im Sportzentrum Hasseler Straße angepfiffen.
„Im Hinspiel siegten wir zwar 4:1, aber das war lange Zeit eine enge Sache, die haben wir erst in den letzten 12,13 Minuten für uns entschieden. Selbstverständlich wollen wir unsere Erfolgsserie ausbauen, andererseits treffen wir auf einen unangenehm zu spielenden Gegner, der nach den Erkenntnissen aus dem ersten Vergleich spielerisch und kämpferisch einiges drauf hat. Tabellenplatz 13 entspricht sicherlich nicht den Erwartungen der Uedesheimer“, urteilt der Sportliche Leiter des ASV, Imad Omairat.
Der mit zwölf Treffern notierte Felix Frason (32) und der im Sommer 2024 vom Oberligisten FC Büderich gekommene Mittelfeldstratege Christos Pappas (35) zählen, neben anderen, zu den Stützen der Elf von Trainer Oliver Seibert, die im Kampf um den Ligaerhalt auf jeden Zähler angewiesen ist. Dabei haben die Fans am Norfer Weg auch schon bessere Fußballzeiten erlebt, schließlich war ihr Team von 2012 bis 2014 tatsächlich zwei Saisons lang in der Oberliga unterwegs.
Der im Januar neu gekommene ASV-Chefcoach Khalid Channig kann mit der blütenweißen Weste unter seiner Regie (zwölf Punkte in vier Begegnungen) gut leben, sieht aber auch Verbesserungspotenzial: „Die erste Halbzeit in Lohausen, das war schwach. Erst nach der Pause haben wir zugelegt. Am Ende war es wichtig, die drei Punkte mitzunehmen. Aber wir alle wissen, dass wir uns noch steigern können und müssen.“ Und der Übungsleiter fügt hinzu: „Wir wollen nicht einfach nur gewinnen, sondern auch spielerisch überzeugen. Diesen Anspruch haben nicht nur wir Trainer, sondern auch die Spieler selbst. Das gilt gerade für unsere Heimspiele. Beim 6:1 gegen Hochdahl hat schon vieles zusammengepasst. Gegen Uedesheim sollen die Jungs einfach daran anknüpfen.“
Bis zu den beiden Topspielen muss die Spannung hochgehalten werden. Nochmals Imad Omairat: „Wir dürfen nach wie vor nichts herschenken, wollen die positive Serie ausbauen und uns so möglichst noch dichter an Platz zwei heranschleichen. Es ist auch wichtig, dass wir mit dem nötigen Selbstvertrauen in die Begegnungen mit dem MSV und Eller 04 gehen.“
Von daher scheint an diesem Freitag der fünfte Dreier (eigentlich) alternativlos. Trainer Channig muss allerdings personell Abstriche machen. Mit dem Siegtorschützen aus Lohausen, Umut Demir, sowie Yusuf Kaya fehlen zwei Stammkräfte aufgrund der fünften gelben Karte. Johannes Erkens ist aus beruflichen Gründen verhindert. Die zuletzt angeschlagenen Halil Günes, Tristan Maresch und Asaad Wahed Omar sollten indes rechtzeitig fit werden.