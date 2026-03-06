ASV Mettmann peilt gegen Uedesheim fünften Sieg in Folge an

Der im Januar neu gekommene ASV-Chefcoach Khalid Channig kann mit der blütenweißen Weste unter seiner Regie (zwölf Punkte in vier Begegnungen) gut leben, sieht aber auch Verbesserungspotenzial: „Die erste Halbzeit in Lohausen, das war schwach. Erst nach der Pause haben wir zugelegt. Am Ende war es wichtig, die drei Punkte mitzunehmen. Aber wir alle wissen, dass wir uns noch steigern können und müssen.“ Und der Übungsleiter fügt hinzu: „Wir wollen nicht einfach nur gewinnen, sondern auch spielerisch überzeugen. Diesen Anspruch haben nicht nur wir Trainer, sondern auch die Spieler selbst. Das gilt gerade für unsere Heimspiele. Beim 6:1 gegen Hochdahl hat schon vieles zusammengepasst. Gegen Uedesheim sollen die Jungs einfach daran anknüpfen.“

Bis zu den beiden Topspielen muss die Spannung hochgehalten werden. Nochmals Imad Omairat: „Wir dürfen nach wie vor nichts herschenken, wollen die positive Serie ausbauen und uns so möglichst noch dichter an Platz zwei heranschleichen. Es ist auch wichtig, dass wir mit dem nötigen Selbstvertrauen in die Begegnungen mit dem MSV und Eller 04 gehen.“

Personelle Abstriche

Von daher scheint an diesem Freitag der fünfte Dreier (eigentlich) alternativlos. Trainer Channig muss allerdings personell Abstriche machen. Mit dem Siegtorschützen aus Lohausen, Umut Demir, sowie Yusuf Kaya fehlen zwei Stammkräfte aufgrund der fünften gelben Karte. Johannes Erkens ist aus beruflichen Gründen verhindert. Die zuletzt angeschlagenen Halil Günes, Tristan Maresch und Asaad Wahed Omar sollten indes rechtzeitig fit werden.