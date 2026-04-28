ASV Mettmann patzt gegen abstiegsbedrohten CfR Links

„Eine eher enttäuschende Vorstellung unserer Mannschaft. Selbst als wir phasenweise klare Vorteile hatten, ist es uns nicht gelungen, dem Gegner unser Spiel aufzuzwingen und noch mehr Torchancen herauszuspielen“, konstatierte Trainer Khalid Channig. Gut, die Gastgeber machten es dem spielerisch eigentlich besseren Gegner im Rahmen ihrer Möglichkeiten schwer, aber dass sich die Elf von Coach Panagiotis Liomas mit aller Macht gegen den Abstieg wehrt, das war so nicht zu erkennen. Dennoch gingen die Einheimischen durch Yuto Matsuda in Führung (70.), der nach einer nur unzureichend abgewehrten Ecke aus halblinker Position hoch in den rechten Winkel traf. Unhaltbar für ASV-Keeper Niklas Wurth, der vor dem Seitenwechsel die erste klare Einschussmöglichkeit des Gegners klasse parierte. Dessen Gegenüber Alexander von Ameln behauptete sich zuvor gegen die frei vor ihm auftauchenden Cemal Öztürk (11.) und Ahmet Tepebas (32.).

"Hatte was von einem Sommerkick"

Auch im zweiten Abschnitt blieb die Channig-Elf unter ihren Möglichkeiten. Immerhin rettete Justin Lüdtke nach Vorarbeit des direkt anschließend verletzt ausgeschiedenen Toni Markovic wenigstens den einen Punkt (79.). „Das war von beiden Teams fußballerisch sehr dürftig. Wir hatten zwar über weite Strecken mehr Spielanteile, haben daraus aber viel zu wenig gemacht. Das war alles nicht wirklich zwingend, hatte irgendwie schon was von einem Sommerkick“, urteilte Imad Omairat, der Sportliche Leiter des ASV. Keine gelungene Generalprobe also vor dem Gastspiel der mit 106 Toren gefährlichsten Elf der Liga, SG Benrath-Hassels, am Sonntag um 15 Uhr im Sportzentrum.