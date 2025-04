Der ASV Mettmann hat drei weitere Punkte eingefahren. – Foto: Peter Teinovic

ASV Mettmann nimmt eindrucksvoll Revanche Die Mannschaft von Sebastian Pichura kann ihre Ausfälle kompensieren und feiert einen klaren Sieg über den SSV Germania Wuppertal.

ASV Mettmann – SSV Germania Wuppertal 4:1 (2:1). Da einige Stammkräfte aus den unterschiedlichsten Gründen fehlten, konnte Sebastian Pichura gegen den Abstiegskandidaten nicht seine nominell stärkste Elf aufbieten. Doch das dezimierte Team bewies Moral und fußballerische Qualität. Und „so nebenbei“ gelang die erhoffte Wiedergutmachung für die völlig überflüssige 1:2-Hinspiel-Niederlage.

So., 27.04.2025, 15:00 Uhr ASV Mettmann ASV Mettmann SSV Germania Wuppertal SSV Germania 4 1 Abpfiff „Das war eine wirklich grundsolide Vorstellung. Wir waren vor allen Dingen in den ersten 30 Minuten gut im Spiel, haben völlig zu Recht die 2:0-Führung vorgelegt und dazu noch ein Abseitstor erzielt. Am Ende war es ein verdienter Sieg, weil die Jungs gegen die wenig zum Spiel beitragenden Wuppertaler bis zum Schluss aufmerksam blieben“, war der ASV-Coach mit der Leistung seiner Schützlinge einverstanden. Vom Anpfiff weg hatten die Mettmanner mehr Ballbesitz. Der SSV beschränkte sich zunächst einmal darauf, hinten den Kasten sauber zu halten. Das ging allerdings nur acht Minuten gut. Nach einer kurz ausgeführten Ecke und der Hereingabe von Steven Winterfeld brachte Justin Lüdtke die Gastgeber per Kopfball in Führung.

ASV übernimmt das Kommando Der ASV gab in der Folge den Ton an, kombinierte gefällig und nutzte eine seiner Chancen zum 2:0: Umut Demir traf nach dem Zuspiel von Adil Azhil (30.). Trotz der optischen Vorteile musste die Pichura-Elf – dem Trainer fehlten neben anderen mit Torhüter Semih Demirhat und Abwehrchef Justus Erkens zwei defensive Leistungsträger – auf der Hut sein. Noch vor dem 2:0 hatte Demirhat-Vertreter Niklas Wurth, der eine ruhige, abgeklärte Leistung ablieferte, bei einem Freistoß an die Latte das Glück des Tüchtigen. Gegen das Anschlusstor (37.) durch Ruslan Zinakov, der das Spielgerät hoch in die kurze Ecke knallte, war indes nichts auszurichten.