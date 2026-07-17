ASV Mettmann muss wegen Ausfällen improvisieren

Der ASV Mettmann testet am Sonntag (19. Juli) gegen RW Wülfrath – Foto: Markus Becker

Es war schon ein halbes Dutzend der neu verpflichteten Spieler im ersten Test des ASV Mettmann gegen den SV Union Velbert am Start. Wie der von Ratingen 04/19 U23 gekommene Ilyas Elkhattabi, der mit seinem Doppelpack (39., 49.) im Alleingang für den 2:1 (1:0)-Sieg sorgte. Das Gegentor (88.) resultierte aus einem von Alexander Mizgajski verwandelten Elfmeter. Dazu standen Joshua Sumbunu, Yves-David Tshala, Sohail Benslaiman Benktib und Adriano Campiniello in der Startformation. In Durchgang zwei rückte noch Max Möllemann für Niklas Wurth zwischen die Pfosten.

„Das war ein ordentlicher Test gegen einen starken A-Kreisligisten. Allerdings hätten wir auch höher gewinnen können. Matchwinner Elkhattabi und auch Toni Markovic verpassten noch klare Torchancen. Die neuen Spieler haben sich bereits gut eingebracht. Es war der erste Test nach zuvor intensiven Trainingseinheiten. Da hatten einige Jungs in der zweiten Halbzeit schwere Beine. Velbert hingegen machte von seinen Wechselmöglichkeiten in der zweiten Halbzeit ausgiebig Gebrauch“, fasste der Sportliche Leiter Imad Omairat zusammen. Bei Union liefen, neben anderen, auch die Ex-Mettmanner Fabian Helmes, Mohammad Sreij und (aus früheren Zeiten) Tadun-Scott Weldert auf.

RW Wülfrath muss in Mettmann ein anderes Gesicht zeigen

An diesem Sonntag stellt sich um 15 Uhr Rot-Weiß Wülfrath im Sportzentrum Hasseler Straße vor. Der Vergleich in der Vorbereitung kommt deshalb zustande, weil der SV, ähnlich wie dessen Ortsrivale 1. FC Wülfrath, in der kommenden Saison in der Bezirksliga, Gruppe 6, um Meisterschaftspunkte kämpft. Von daher zwei (bzw. vier) mögliche Nachbarschaftsduelle weniger für den ASV. Dessen Chefcoach Khalid Channig ist gespannt, wie sich Rot-Weiß am Sonntag präsentiert. Zuletzt im Test beim gleichklassigen FSV Vohwinkel (Gruppe 2) kam das Team von Trainer Alfonso del Cueto jedenfalls mit 1:8 (1:3) mächtig unter die Räder. Nach der 1:0-Führung durch Gloire Sunda (5.) drehte der in der vergangenen Spielzeit noch im ASV-Trikot auf Torjagd gehende Justin Lüdtke mit dem frühen Ausgleich (11.) und dem 2:1-Führungstor (37.) noch vor der Halbzeitpause den Spieß herum.