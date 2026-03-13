ASV Mettmann muss beim Schlusslicht TSV Meerbusch II liefern

Der ASV Mettmann will es besser machen als in der Vorwoche. – Foto: Markus Becker

TSV Meerbusch II - ASV Mettmann . Für die Mettmanner geht es nach der nicht einkalkulierten 1:3-Heimniederlage gegen den SV Uedesheim erneut gegen eine Mannschaft aus der unteren Tabellenregion der Bezirksliga, Gruppe 1. Genauer gesagt gegen das Schlusslicht, das bereits an diesem Samstag um 17 Uhr auf dem Sportplatz Windmühlenweg Heimrecht genießt.

Als Aufbaugegner, wie gegen die immer noch abstiegsgefährdeten Uedesheimer, will der ASV nicht noch einmal herhalten. „Die Niederlage können wir nicht rückgängig machen. Die war ärgerlich genug. Natürlich wurde das Spiel am Dienstagabend analysiert. Die Jungs haben selbstkritisch erkannt, dass es in Teilen nicht nur an den Basics fehlte, sondern wir einfach spielerisch nicht gut genug waren, um die Partie für uns zu entscheiden“, betont Khalid Channig. Und der Chefcoach ergänzt: „In Meerbusch wollen wir wieder ein anderes Gesicht zeigen, fußballerisch bessere Lösungen finden. Egal mit welchem Personal der Gegner antritt.“

TSV Meerbusch aus Oberligakader verstärkt

Um den Abstieg in die Kreisliga A zu verhindern, stellt der TSV in den kommenden Wochen Akteure aus dem Oberligakader an die Zweite ab. Das ist der Plan. Die beiden ersten Versuche waren mit 1:4 gegen Weissenberg und der 3:4-Niederlage beim Vierten Sparta Bilk indes nicht von Erfolg gekrönt. Nach wie vor ziert das Team von Coach Ronny Kockel mit nur neun Zählern das Tabellenende. Da scheint der Zug in Sachen Ligaerhalt angesichts von erst zwei Siegen und abstiegsverdächtigen 92 Gegentoren (!) fast schon abgefahren. Imad Omairat, Mettmanns Sportlicher Leiter, sagt: „Vergangenes Wochenende hat sich die Konkurrenz über unseren Ausrutscher gefreut. Trotzdem geben wir das Rennen um Platz zwei nicht auf. Den Gegner werden wir bestimmt nicht unterschätzen. Wir haben unsere Uedesheim-Lektion gelernt. Jetzt sind wir wieder dran, drei Punkte einzufahren.“