ASV Mettmann macht das halbe Dutzend voll

Von den sieben, acht Spielern, die den Verein am Saisonende verlassen, stand nur Ahmed Öztürk in der Startelf, zeigte eine gute Leistung und wurde nach seiner Auswechselung mit Applaus verabschiedet. Ohnehin zeigte sich Coach Pichura mit der finalen Vorstellung seiner Mannschaft einverstanden: „Das war noch einmal ein grundsolider Auftritt unserer Jungs. So wie wir uns das vorgenommen hatten. Wir haben die Freiräume im Mittelfeld genutzt, die herausgespielten Torchancen verwertet und unsere Schnelligkeit in der Offensive in die Waagschale geworfen. Und einmal mehr bewiesen, dass wir zu Recht die Saison als guter Tabellendritter beenden.“