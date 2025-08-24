ASV Mettmann landet noch einen späten Transfer-Coup

„Wir haben die Düsseldorfer während der Vorbereitung nicht beobachtet, bekommen unsere Infos aus anderen Quellen“, betont Imad Omairat. Aber vorneweg: Der Sportliche Leiter des ASV meldete in dieser Woche einen ganz besonderen „Coup auf dem Spieler-/Transfermarkt“. Maximilian “Eisi“ Eisenbach (28), zuletzt zwei Jahre beim 1. FC Wülfrath unter Vertrag und dort einer der Leistungsträger, läuft ab sofort für die Kreisstädter auf.

Gibt, so der Plan, bereits am Sonntag um 15 Uhr im Sportzentrum Hasseler Straße sein Debüt im ASV-Mittelfeld. „Eine Verpflichtung, die sich sehr kurzfristig ergab. Da haben wir schnell reagiert. Wir sind schon ein wenig stolz darauf, dass Maximilian in Zukunft für uns aufläuft. Ein oberligaerfahrener, technisch guter Spieler, dazu mit großem Kämpferherz, der uns ohne längere Eingewöhnungszeit direkt weiter hilft“, stellen Omairat und Chefcoach Sebastian Pichura ihrem neuen „Sechser“ bereits vorab ein gutes Zeugnis aus.

Gegner Kalkum quittierte am ersten Spieltag eine 1:4-Heimniederlage. Gleichwohl gegen Sparta Bilk, einem der erklärten Aufstiegskandidaten. Beim TV zählt, neben anderen, Mittelfeldmann Lars Jansen zu den Top-Leuten, der aber wegen einer Sprunggelenkverletzung zuletzt pausierte. „Egal wer für Kalkum aufläuft, wir beschäftigen uns weniger mit dem Gegner, wollen selbst unser Spiel durchziehen“, betont Omairat.Der Papierform nach ist Mettmann Favorit, wie auch Trainer Pichura deutlich macht: „Kalkum-Wittlaer kam durch das 1:0 vor zwei Wochen gegen Cronenberg im Niederrheinpokal eine Runde weiter. Das verdient Respekt. Wir müssen physisch und vom Kopf her schon alles geben, um die drei Punkte zu behalten. Nach dem Sieg in Hösel wollen wir uns im ersten Heimspiel natürlich keine Blöße geben.“ Es fehlt Halil Günes (Urlaub). Hinter zwei, drei angeschlagenen Spielern standen Mitte der Woche noch Fragezeichen.