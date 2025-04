Der ASV Mettmann hat einen souveränen Sieg eingefahren. – Foto: Peter Teinovic

ASV Mettmann läuft sich für Spitzenreiter warm Die Mettmanner Bezirksliga-Fußballer halten den abstiegsgefährdeten SC Velbert II mit einer souveränen Vorstellung letztlich deutlich mit 3:0 in Schach. Bereits am Freitagabend steigt das Heimspiel gegen Solingen-Wald 03. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 2 ASV Mettmann SC Velbert II

SC Velbert II – ASV Mettmann 0:3 (0:2). Angesichts der Probleme, die der ASV in den vergangenen Monaten mit abstiegsgefährdeten Klubs hatte, wurde die Aufgabe beim Vorletzten des Tableaus souverän gelöst. „Wir haben eine gute erste Hälfte gespielt, schon zur Pause verdient geführt. In der Anfangsviertelstunde der zweiten Halbzeit fand dann Velbert besser in die Partie, ehe wir später durch drei Einwechselungen das Geschehen wieder in den Griff bekamen“, fasste Trainer Sebastian Pichura zusammen.

So., 06.04.2025, 13:00 Uhr SC Velbert SC Velbert II ASV Mettmann ASV Mettmann 0 3 Abpfiff Mit dem frühen 1:0 (7.) durch den 19. Saisontreffer von Torjäger Carlos Penan nach der Hereingabe von Jonas Schulte setzte der Tabellendritte gleich einmal ein Zeichen. Mit der Führung im Rücken gaben die Mettmanner in der Folge den Ton an und legtenzu Recht in der 22. Minute das zweite Tor nach. Ahmed „Amo“ Öztürk hatte keine Mühe, um freistehend das Zuspiel von Steven Winterfeld zu verwerten.

Defensiv nichts anbrennen lassen Weil nur wenig gefordert, ließen die defensiv stabil agierenden Gäste nichts anbrennen. Versäumten es aber, noch vor dem Pausenpfiff für klare Verhältnisse zu sorgen. So parierte SC-Keeper Tjorben Schlieper einmal klasse gegen Umut Demir (31.). Auf der Gegenseite vereitelte Torhüter Semih Demirhat zwölf Minuten später den Anschlusstreffer, als er den allerdings unplatziert geschossenen Elfer des bisher besten Schützen der Einheimischen, Gjilf Shabani, abwehrte. „Das war nie und nimmer ein Elfmeter. Der gegnerische Angreifer ging nach einer Flanke und seiner verpassten Kopfballchance einfach mal zu Boden, ohne dass einer unserer Jungs überhaupt eingriff. Die Meinung, hier auf Foulelfmeter zu entscheiden, hatte der Schiri exklusiv“, beurteilte Imad Omairat die Situation, die möglicherweise noch negative Folgen für den ASV hätte haben können. Aber da war ja noch Semih Demirhat, der dann auch zu Beginn der zweiten Halbzeit zweimal energisch zupacken musste.