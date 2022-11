ASV Mettmann konzentriert sich auf die Bezirksliga Die Partie in Berghausen schließt für die Mettmanner Fußballer eine englische Woche ab.

Zum Abschluss einer erneuten Englischen Woche treten die ASV-Fußballer am Sonntag (15.30 Uhr) beim abstiegsgefährdeten SSV Berghausen an. Dabei hatte es diese Woche für die Mettmanner in sich: Nach den klaren 3:0 Erfolg über die Sportfreunde Baumberg II gab es am Donnerstagabend nach Verlängerung eine überraschende 1:2-Niederlage in der zweiten Runde des Wuppertaler Kreispokals beim B-Kreisligisten Sportfreunde Siepen. Damit sind auf dieser Ebene die Pokalträume in der laufenden Saison für den ASV Mettmann bereits recht früh beendet.