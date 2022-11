Carlos Penan markierte den Unterschied. – Foto: Imad Omairat

ASV Mettmann klettert auf Platz zwei Durch den 1:0-Sieg in Ronsdorf überholt die Mannschaft von Daniele Varveri den Konkurrenten in der Tabelle und ist jetzt direkter Verfolger von Spitzenreiter Bergisch Born. Am Sonntag will der ASV im Heimspiel nachlegen.

TSV Ronsdorf – ASV Mettmann 0:1 (0:0). Das mit Spannung erwartete Verfolgerduell in der Bezirksliga, Gruppe 2, eine Nachholpartie des neunten Spieltages, entschieden die Kreisstädter nach hartumkämpften 95 Minuten für sich. Und festigten mit 28 Zählern den zweiten Tabellenplatz.

Carlos Penan markierte in der 68. Minute das Tor des Abends, nachdem TSV-Keeper Pascal Peinecke den Distanzschuss von Steven Winterfeld zu kurz abwehrte. Der ASV-Torjäger stand goldrichtig und ließ sich die Einladung zum 12. Saisontreffer nicht entgehen. Riesengroß der Jubel unter den gut 80 Mettmanner Fußballfans, deren Eintrittsgelder das Team von Trainer Daniele Varveri, so wurde es intern bereits vor dem Anpfiff beschlossen, aus der Mannschaftskasse zahlte. Der ASV-Anhang brauchte die längere Anreise nicht zu bereuen, sah einen engagierten und letztlich erfolgreichen Auftritt der eigenen Mannschaft. „Es war ein von hoher Intensität geprägtes Bezirksligaspiel. Spielerisch und kämpferisch auf gehobenem Niveau. Einerseits hatten beide Teams Respekt voreinander, wollten aber auch Spitzenreiter Bergisch Born auf den Fersen bleiben“, konstatierte Imad Omairat, der Sportliche Leiter des ASV. Ein Topspiel Vor über 200 Zuschauern hatte Ronsdorf die erste klare Tormöglichkeit (16.), doch der bereits ausgespielte Torhüter David Becker bekam im reaktionsschnellenNachsetzen irgendwie noch einen Fuß dazwischen, rettete zur Ecke. „Aus unserer Sicht war es während der gesamten Spielzeit die einzig wirklich zwingende Chance des TSV. Wir haben das in der Defensive prima gemacht, ließen im letzten Drittel kaum etwas zu. Schließlich hatte der Gegner in seinen drei Spielen zuvor 19 Tore erzielt. Daniele hatte unsere Jungs aber optimal auf den Gegner eingestellt. Das war schon mal die Basis für den Sieg“, urteilte Omairat. Über weite Strecken spielte sich das Geschehen im Mittelfeld ab. Nach einer halben Stunde verfehlte Winterfelds Distanzschuss nur knapp den gegnerischen Kasten, fünf Minuten darauf klärte ein Ronsdorfer gegen Alessio Falco kurz vor der Torlinie. Den zweiten Durchgang eröffneten die Gäste mit dem Kopfball von Penan an die Querlatte, Winterfeld hatte zuvor präzise geflankt. Nach der gegnerischen Führung wollten es die Wuppertaler wissen, erhöhten die Schlagzahl. Allerdings ließ die stabile Deckung mit dem umsichtigen, stellungssicheren Kapitän Justus Erkens im Zentrum nichts anbrennen.