ASV Mettmann kassiert erste Niederlage unter Channig

Bereits in Minute acht lag das 0:1 in der Luft, doch nach einem Vorstoß des unzureichend attackierten Abwehrspielers Dabo Mamadou traf Torjäger Felix Frason den Ball nicht sauber. Der ASV im Glück. Das indes fehlte im direkten Gegenstoß, als der anfangs mit seinen schnellen Antritten für Betrieb sorgende Toni Markovic nur den Querbalken traf. Eine Phase, in der richtig Feuer im ASV-Spiel war. Gleichwohl eine Momentaufnahme, denn nach einer Viertelstunde ging der Gast in Führung. Da in der Mettmanner Defensive die Zuordnung nicht stimmte und Kapitän Frason mit seinem 13. Saisontreffer diesmal konsequent abschloss.

Uedesheim, schon zuvor taktisch diszipliniert agierend und dem Gegner wenig Räume anbietend, traute sich in der Folge offensiv mehr zu. Das setzte sich in Durchgang zwei fort. Die anfänglich optischen Vorteile des ASV konterten die Gäste durch den am zweiten Pfosten freistehenden Florian Hillebrand – 0:2 nach 57 Minuten. Die halben Chancen von Asaad Wahed Omar (59.), der schon in der ersten Hälfte (39.) eine von Toni Markovic verpasste Gelegenheit vorbereitete, verpuffte ebenso wie die zur Ecke geblockte Aktion erneut von Markovic (61.). In einer hektisch gewordenen Partie fand das Kopfballtor von „Eisi“ Eisenbach wegen angeblicher Abseitsstellung keine Anerkennung (75.). Draußen kochte die Volksseele, weil Mettmann durch den verwandelten Handelfmeter von Ahmet Kizilisik auf 1:2 verkürzt hatte (69.), demnach wieder dran war. Als Christos Pappas gegen eine unsortierte wirkende ASV-Deckung aus Nahdistanz das 3:1 markierte (80.) war der Uedesheim-Coup perfekt. Imad Omairat, der Sportliche Leiter, urteilte: „Das mit Tonis Lattenschuss war Pech. Aber ansonsten haben wir, trotz unserer eigentlich guten Ausgangsposition, zu wenig getan, um das kampfbetonte, phasenweise hektische Spiel auf unsere Seite zu ziehen.“

____

____

