ASV Mettmann kämpft beim Spitzenreiter um den Sieg

SG Benrath-Hassels – ASV Mettmann. Nur eine Woche nach dem 2:0-Erfolg gegen den bisherigen Tabellendritten Sparta Bilk steht Klassenprimus Benrath gleich das nächste Spitzenspiel in der Bezirksliga, Gruppe 1, ins Haus. Mit dem ASV gibt am Sonntag um 15.30 Uhr der Vierte seine Visitenkarte auf der Bezirkssportanlage „Am Wald“ ab. Natürlich findet Fußball nicht im Konjunktiv statt, aber hätte der ASV durch das 1:1 im Heimspiel gegen den Vorletzten CfR Links nicht zwei Zähler verschenkt, würde der Rückstand zum gleichauf liegenden Führungsduo Benrath und MSV Düsseldorf (beide 29) nur einen Punkt ausmachen.

„Das war einfach nur ärgerlich. Trotz deutlicher optischer Vorteile haben wir zu wenig Chancen herausgespielt. Das wollen wir am Sonntag besser machen. Wir haben es aber mit einem Team zu tun, das zuletzt sechs Siege in Folge feierte. Die fußballerische Qualität in dessen mit guten Einzelspielern gespicktem Kader ist sowieso bekannt. Andererseits sollten wir nach den Niederlagen gegen die ebenfalls vorne liegenden MSV Düsseldorf und Eller 04 endlich einmal solch ein Spitzenspiel für uns entscheiden“, sagt Sebastian Pichura. Der Coach ergänzt: „Wir haben sicher Respekt. Grundsätzlich fahren wir aber zuversichtlich dort hin, werden uns nicht einigeln, sondern versuchen, selbst die Initiative zu ergreifen. So viel Selbstbewusstsein haben wir.“ Ezequiel Gomez und David Darko haben ihre Verletzungen auskuriert, stehen wieder zur Verfügung. Jonas Schulte (Hüftprobleme) fehlt weiterhin, Justin Lüdtke (Oberschenkelverletzung) ist fraglich.

Den guten Lauf der Elf von Coach Nermin Ramic (48) unterstreicht auch die Einschätzung von Imad Omeirat: „Gegenüber der Vorsaison, als die SG in der Relegation nur knapp den Aufstieg verpasste, wurde der personell sowieso schon gut aufgestellte Kader noch verstärkt. Da stehen wir vor einer ganz hohen Hürde. Eines ist aber auch klar: Wenn wir auf Dauer ganz vorne mit dabei sein wollen und uns weiterhin mit den Klubs von ganz vorne messen wollen, sollten wir, und da sind wir uns alle einig, auch einmal solch eine Top-Partie gewinnen. Und uns vor allen Dingen nicht solche Ausrutscher wie vergangenen Sonntag erlauben. Das kostet nicht nur Punkte, sondern irgendwie auch Nerven“, betont der Sportliche Leiter des ASV.

Nicht zuletzt die Konstanz in der Leistungskurve hat der Klassenprimus den Mettmannern in diesen Wochen voraus und dadurch in der Tabelle den Sprung ganz nach oben geschafft. Omeirat nennt mit dem vor wenigen Wochen verpflichteten Ex-Profi Kolja Pusch (u. a. MSV Duisburg, KFC Uerdingen), den beiden besten Torschützen Benjamin Prah (10) und Ajdin Koco (9) sowie Mittelfeldspieler (und Kapitän) Adin Civa auch gleich vier nominelle Leistungsträger bei der SG.