ASV Mettmann holt Pflichtsieg ohne Tor-Gala

ASV Mettmann – VdS 1920 Nievenheim 3:0 (2:0). Ein Fußball-Feuerwerk brannten die Mettmanner im Flutlichtspiel am Freitag gegen den Drittletzten der Bezirksliga, Gruppe 1, nicht ab. „Pflichtaufgabe gelöst, mehr nicht“, lautete der Tenor nach dem Abpfiff vor etwa 200 Zuschauern im Sportzentrum. Oder wie formulierte es Chefcoach Sebastian Pichura: „Wir haben uns heute wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. Die Mehrzahl an Torchancen, die größeren Spielanteile, da hätten wir einiges mehr für unser Torverhältnis tun müssen. Schon zur Pause mussten wir, bei allem sportlichen Respekt, dem fußballerisch unterlegenen Gegner vom Ergebnis her eigentlich die Grenzen aufzeigen.“
Pichura ergänzte: „Dass bei uns die Jungs mit zuletzt weniger Spielanteile, diesmal längere Zeit Einsatzzeiten bekamen ist positiv und gut für die Stimmung im Kader.“ Ein weiterer erfreulicher Aspekt: Da zeitgleich Schlusslicht TSV Meerbusch II überraschend den favorisierten TSV Eller 04 mit 3:2 besiegte, liegt der ASV jetzt gleichauf (beide 30 Zähler) mit den Düsseldorfern auf Rang drei und vier.