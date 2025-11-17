 2025-10-30T14:25:35.653Z

Spielbericht
Der ASV Mettmann hätte mehr als ein 3:0 erspielen können - oder müssen.
Der ASV Mettmann hätte mehr als ein 3:0 erspielen können - oder müssen. – Foto: Markus Becker

ASV Mettmann holt Pflichtsieg ohne Tor-Gala

Die Mannschaft von Sebastian Pichura dominiert den Bezirksliga-Rivalen VdS Nievenheim, lässt aber zu viele Chancen liegen und verschenkt damit einen höheren Erfolg.

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 1
ASV Mettmann
Nievenheim

ASV Mettmann – VdS 1920 Nievenheim 3:0 (2:0). Ein Fußball-Feuerwerk brannten die Mettmanner im Flutlichtspiel am Freitag gegen den Drittletzten der Bezirksliga, Gruppe 1, nicht ab. „Pflichtaufgabe gelöst, mehr nicht“, lautete der Tenor nach dem Abpfiff vor etwa 200 Zuschauern im Sportzentrum. Oder wie formulierte es Chefcoach Sebastian Pichura: „Wir haben uns heute wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. Die Mehrzahl an Torchancen, die größeren Spielanteile, da hätten wir einiges mehr für unser Torverhältnis tun müssen. Schon zur Pause mussten wir, bei allem sportlichen Respekt, dem fußballerisch unterlegenen Gegner vom Ergebnis her eigentlich die Grenzen aufzeigen.“

Fr., 14.11.2025, 19:30 Uhr
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
3
0
Abpfiff

Pichura ergänzte: „Dass bei uns die Jungs mit zuletzt weniger Spielanteile, diesmal längere Zeit Einsatzzeiten bekamen ist positiv und gut für die Stimmung im Kader.“ Ein weiterer erfreulicher Aspekt: Da zeitgleich Schlusslicht TSV Meerbusch II überraschend den favorisierten TSV Eller 04 mit 3:2 besiegte, liegt der ASV jetzt gleichauf (beide 30 Zähler) mit den Düsseldorfern auf Rang drei und vier.

VdS-Trainer Thomas Boldt relativierte den überschaubaren Auftritt seiner Elf: „Wir hatten erhebliche Aufstellungsprobleme, mussten noch drei Spieler aus der Reserve mitnehmen. Von daher zeigten wir gegen einen der Aufstiegskandidaten gerade in kämpferischer Hinsicht eine sehr ordentliche Vorstellung.“ Die reichte indes nicht, um den Favoriten auch nur ansatzweise in Verlegenheit zu bringen. Aber der machte es sich in manchen Spielphasen, und natürlich aufgrund der (fast) mangelhaften Chancenverwertung, schwer genug. Erwähnenswert die gute Leistung von Gäste-Keeper Marius Pala, der sich bereits nach fünf Minuten gegen Tristan Maresch auszeichnete. Das tat drei Minuten später auf der Gegenseite auch Niklas Wurth, der den wegen einer Armverletzung fehlenden Semih Demirhat tadellos vertrat. Wurth parierte klasse den Flachschuss in die lange Ecke (8.), hatte aber auch das nötige Glück, als Emilio Perk nach einem weiten Einwurf (53.) volley nur den Außenpfosten traf.

Kaum Gefahr der Nievenheimer

Den ein oder anderen Konter setzten die Neusser natürlich, ohne allerdings Flurschaden anzurichten. Für den hätten auf der Gegenseite die Mettmanner sorgen können, nein sorgen müssen. Aber es blieb bei der viel zu mageren Ausbeute von drei Treffern. Das 1:0 (13.) war nach dem Freistoß von Ahmet Kizilisik eine Co-Produktion des aufgerückten Abwehrchefs Justus Erkens und VdS-Abwehrmann Julian Huptas. Treffer Nummer zwei (24.) ging nach dem präzisen Zuspiel von Alessio Falco auf das Konto von Tristan Maresch. Der Angreifer gefiel zwar mit Spielfreude und einem großen Aktionsradius, versemmelte aber auch drei, vier weitere hundertprozentige Gelegenheiten.

Im Durchgang zwei bestimmten die Platzherren (natürlich) weiterhin das Geschehen, erspielten sich Tormöglichkeiten „en masse“. Aber nur Ahmet Kizilisik, der in der zweiten Hälfte im Mittelfeld mit präzisem Passspiel klug Regie führte, traf mit einem Distanzschuss (86.) ins Schwarze. Zuvor (64.) hatte der 32-Jährige mit einem Lattenschuss Pech. Imad Omairat, der Sportliche Leiter des ASV, konstatierte kurz und knapp: „Uns fehlte vor dem Tor oft die letzte Gier. Für unsere Ansprüche fällt der Sieg viel zu knapp aus.“

SO SPIELTEN SIE

ASV Mettmann: Wurth – Wahed Omar, Ju. Erkens (58. Jo. Erkens), Günes, Kaya, Falco, Azil (60. Gomez), Kizilisik, Demir (80. Darko), Maresch (69. Kaddouri), Markovic (86. Tchouangue).

Aufrufe: 017.11.2025, 18:30 Uhr
RP / Elmar RumpAutor