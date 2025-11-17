ASV Mettmann holt Pflichtsieg ohne Tor-Gala

VdS-Trainer Thomas Boldt relativierte den überschaubaren Auftritt seiner Elf: „Wir hatten erhebliche Aufstellungsprobleme, mussten noch drei Spieler aus der Reserve mitnehmen. Von daher zeigten wir gegen einen der Aufstiegskandidaten gerade in kämpferischer Hinsicht eine sehr ordentliche Vorstellung.“ Die reichte indes nicht, um den Favoriten auch nur ansatzweise in Verlegenheit zu bringen. Aber der machte es sich in manchen Spielphasen, und natürlich aufgrund der (fast) mangelhaften Chancenverwertung, schwer genug. Erwähnenswert die gute Leistung von Gäste-Keeper Marius Pala, der sich bereits nach fünf Minuten gegen Tristan Maresch auszeichnete. Das tat drei Minuten später auf der Gegenseite auch Niklas Wurth, der den wegen einer Armverletzung fehlenden Semih Demirhat tadellos vertrat. Wurth parierte klasse den Flachschuss in die lange Ecke (8.), hatte aber auch das nötige Glück, als Emilio Perk nach einem weiten Einwurf (53.) volley nur den Außenpfosten traf.

Kaum Gefahr der Nievenheimer