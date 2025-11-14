ASV Mettmann hofft im Flutlicht-Duell auf drei Punkte

ASV Mettmann – VdS 1920 Nievenheim. Freitagabend und Flutlichtatmosphäre. Und beim Gastgeber hegen sie natürlich insgeheim alle die Hoffnung, im vorgezogenen Punktspiel des 14. Spieltages in der Bezirksliga, Gruppe 1, nach zuletzt zwei Remis wieder drei Punkte einzufahren. Jetzt muss das Team um Kapitän Justus Erkens mit einem engagierten Auftritt nur noch für gute Stimmung auf den Rängen sorgen. Anstoß ist um 19.30 Uhr im Sportzentrum Hasseler Straße.
Können die als Tabellen-16. anreisenden Linksrheinischen den Mettmannern einen Strich durch die Rechnung machen? Vor knapp zwei Wochen kam der Tabellenfünfte (27 Punkte) gegen den CfR Links, seinerzeit Vorletzter, über ein mageres 1:1 nicht hinaus. Das sollte jenen ASV-Fans eine Warnung sein, die einen Sieg schon fest einplanen. Andererseits tut sich der Aufsteiger (16. – acht Zähler) in der höheren Liga tatsächlich schwer. Neun Niederlagen quittierte das Team von Aufstiegscoach Thomas Boldt bei einem Torverhältnis von 30:57. Das sind mehr als vier Gegentore in jeder Begegnung.
Sebastian Pichura macht seine Sicht der Dinge deutlich: „Nievenheim steht mit dem Rücken zur Wand, benötigt dringend Punkte im Abstiegskampf. Auch wir, da reden wir nicht um den heißen Brei herum, brauchen den Dreier, um oben dran zu bleiben. Von daher: Wir sind die Heim-Mannschaft, spielen vorne in der Tabelle mit, wollen von Beginn an das Heft in die Hand nehmen. Wir rechnen aber damit, dass sich Nievenheim erst mal hinten reinstellt.“ Ähnlich sieht es der Sportliche Leiter Imad Omairat: „Im Gegensatz zum Spiel gegen Links müssen wir in der Offensive bessere Lösungen finden, um dem Gegner unser Spiel aufzuzwingen. Bei allem Respekt vor Nievenheim, wir müssen gewinnen, im Idealfall genauso seriös und mit der gleichen Intensität wie zuletzt in Benrath auftreten. Allein schon, um mit einem guten Gefühl in die Spielpause über Totensonntag zu gehen.“
Offen war Mitte der Woche der Einsatz von Stammkeeper Semih Demirhat aufgrund einer Armverletzung. Für den Routinier rückt dann der zuverlässige Niklas Wurth zwischen die Pfosten.