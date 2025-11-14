ASV Mettmann hofft im Flutlicht-Duell auf drei Punkte

Sebastian Pichura macht seine Sicht der Dinge deutlich: „Nievenheim steht mit dem Rücken zur Wand, benötigt dringend Punkte im Abstiegskampf. Auch wir, da reden wir nicht um den heißen Brei herum, brauchen den Dreier, um oben dran zu bleiben. Von daher: Wir sind die Heim-Mannschaft, spielen vorne in der Tabelle mit, wollen von Beginn an das Heft in die Hand nehmen. Wir rechnen aber damit, dass sich Nievenheim erst mal hinten reinstellt.“ Ähnlich sieht es der Sportliche Leiter Imad Omairat: „Im Gegensatz zum Spiel gegen Links müssen wir in der Offensive bessere Lösungen finden, um dem Gegner unser Spiel aufzuzwingen. Bei allem Respekt vor Nievenheim, wir müssen gewinnen, im Idealfall genauso seriös und mit der gleichen Intensität wie zuletzt in Benrath auftreten. Allein schon, um mit einem guten Gefühl in die Spielpause über Totensonntag zu gehen.“