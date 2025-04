ASV Mettmann: Heimspiel für Coach Pichura

SV 09/35 Wermelskirchen – ASV Mettmann. Die Anspannung im Lager des ASV wird längst nicht so groß sein, wie vergangenen Freitag vor dem Heimspiel gegen die als Spitzenreiter angereiste Spvg Solingen 03. Bezirksliga-Alltag, gleichwohl für die Mettmanner im positiven Sinn, wenn die Begegnung beim Tabellenachten (39 Punkte) am Mittwoch um 19.30 Uhr im Dönges-Eifgen-Stadion angepfiffen wird.

Für das Trainerteam Sebastian Pichura, Acar Sar, Thorsten Frohn und Martin Schoberth ist es ebenso wie für die Spieler Umut Demir und Asaad Wahed Omar die Rückkehr an die ehemalige Wirkungsstätte. Für Sebastian Pichura, von 2014 bis September 2023 als Spieler, spielender Co-Trainer und zuletzt als „Chef“ beim SV 09/35 tätig, ist es ein Heimspiel schlechthin, wohnt der 34-Jährige doch in Wermelskirchen. Der Übungsleiter betont: „Die Jungs machen die lange Fahrt nicht nur zum Spaß. Wir wollen an die zuletzt gezeigten guten Leistungen anknüpfen, die drei Punkte mitnehmen und mit einem guten Gefühl in die Oster-Feiertage gehen.“