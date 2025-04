ASV Mettmann hält Spitzenreiter auf Nulldiät

„Dieser erste Eindruck war tatsächlich richtig, wie es auch im Video zu sehen war“, erklärte Imad Omairat, Sportlicher Leiter des ASV, tags darauf. Der in seinen Entscheidungen nicht immer souveräne Oberliga-Unparteiische Habibi hatte eine andere Sicht der Dinge, zeigte dem reklamierenden „Amo“ Öztürk zwei Minuten später gleich mal die gelbe Karte. Als dem 25-Jährigen in der Folge noch zwei, drei Fouls unterliefen, holte Trainer Sebastian Pichura seinen sich zuletzt in guter Form präsentierenden Mittelfeldspieler vorsichtshalber vom Platz, brachte dafür Marlon Schölling.

Nach gut 25, 30 Minuten legte sich die anfängliche Anspannung und Nervosität und die Kicker gingen endlich ihrem Kerngeschäft nach, nämlich ansehnlichen Fußball zu spielen. Wesentliche Vorteile konnten sich beide Teams, die sich im Mittelfeld durchweg neutralisierten, nicht erarbeiten. Solingens Antonios Kamplionis, der auch in Durchgang zwei (57.) eine „hundertprozentige“ liegen ließ, schoss knapp drüber (28.). Vier Minuten später musste Markovic die Einheimischen nach der genau getimten Linksflanke von Roken Tchouangue in Führung bringen, doch sein Kopfball war zu unplatziert, um Solingen Keeper Eric Klaas vor Probleme zu stellen. Die zweite klare Möglichkeit der Mettmanner, die zur Pause durchaus hätten vorne liegen können.

Tabellenführer legt nach der Pause zu

In Abschnitt zwei erhöhte der Tabellenführer das Tempo. ASV-Kapitän Justus Erkens bereinigte gerade noch eine bedrohliche Situation (47.), bevor der eingewechselte Solinger Giovanni Spinella nach der Ecke von „Standard-Spezialist“ Marco Cirillo knapp übers Tor köpfte (48.). Spinella prüfte dann Schlussmann Semih Demirhat (52.), der auch beim nächsten Duell mit dem Angreifer (68.), einen Schuss in die kurze Ecke, auf dem Posten war. Der Gast hatte das Heft des Handelns nun über weite Strecken in der Hand. Die Pichura-Elf setzte nur sporadisch offensive Akzente. Wie in der 72. Minute, als Klaas den Kopfball des eingewechselten Carlos Penan nach der Flanke von Asaad Wahed Omar parierte.

Der Spitzenreiter spielte weiter munter nach vorne. Immerhin schaffte es der ASV, hinten den Laden dicht zu halten. Cirillo sorgte mit seinen Ecken und Freistößen bis in die Nachspielzeit hinein für manch brenzlige Situation im Strafraum der Mettmanner, die ganz am Ende mit vereinten Kräften die Chance von Jose-Miguel Lopez Torres gerade noch entschärften. Solingens Trainer Daniele Varveri, Mettmanns Ex-Coach, konstatierte: „Beide Mannschaften hatten von Beginn an Respekt voreinander, fanden in der ersten Halbzeit nur selten ins Spiel. Wir haben dann die zweite Hälfte weitgehend bestimmt, hätten aufgrund der Mehrzahl an Chancen gewinnen müssen. Aus meiner Sicht sind das heute zwei verlorene Punkte.“

ASV-Chefcoach Sebastian Pichura bilanzierte: „Unser Matchplan ist aufgegangen. Wir haben gegen den stärksten Angriff der Liga kaum etwas zugelassen. Auch wenn der Gegner nach der Pause zu zwei, drei Chancen kam, aber die hatten wir in der ersten Halbzeit ja auch. Dass wir früh Amo Öztürk auswechseln mussten, war sicher ein Handicap. Aber das haben wir ordentlich kompensiert.“