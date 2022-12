ASV Mettmann geht als Spitzenreiter ins neue Jahr In einer flotten Heimpartie setzen sich die Mettmanner mit 5:3 gegen den TSV Solingen durch.

ASV Mettmann – TSV Solingen 5:3 (3:2). In einer torreichen Bezirksliga-Begegnung besiegte der ASV Mettmann verdient den Verfolger und geht damit als Spitzenreiter in das neue Jahr. „Der TSV Solingen war der erwartet starke Gegner, den wir aber aufgrund einer spielerisch und kämpferisch überzeugenden Vorstellung schlugen“, war Daniel Varveri mit dem Auftritt seiner Mannschaft sehr zufrieden.

Die Solinger wollten mit einer defensiven Einstellung beim Favoriten zumindest einen Punkt entführen und standen von Beginn recht tief. „Diesen Abwehrriegel mussten wir aufbrechen, was uns aber überzeugend gelang“, wies Daniele Varveri auf die schnell erzielte 1:0-Führung hin, die dem wieselflinken und torgefährlichen Angreifer Steven Winterfeld bereits nach drei Minuten gelang. Die Gäste hatten sich gerade von dem Schock erholt, als die Mettmanner durch Routinier Daniel Rehag auf 2:0 (7.) erhöhten.

Der ASV-Coach schob direkt ein Lob hinterher: „Aufgrund der vielen personellen Probleme in den letzten Wochen und den damit verbundenen ständigen Umstellungen war es nicht immer einfach für mein Team, sich auf die jeweiligen Bedingungen schnell einzustellen. Ich muss meinen Jungs ein Riesenkompliment machen, dass sie das alles so toll weggesteckt haben und nun als Tabellenführer das Jahr 2022 beenden.“

Trotz des 0:2-Rückstandes setzte der TSV Solingen weiter auf seine defensive Grundhaltung und hoffte darauf, dass sein torgefährliches und großgewachsenes Stürmerduo einen der gelegentlichen Konter in Tore ummünzt. Diese Taktik schien aufzugehen, denn die Gäste verkürzten bald auf 1:2 (11.). In der von vielen packenden Strafraumszenen geprägten Partie wahrte dann Uras Acici mit seinem Treffer zum 3:1 (23.) zunächst den Zwei-Tore-Abstand. Der bereits zum 1:2 erfolgreiche TSV-Torjäger Schürg brachte seine Elf mit seinem zehnten Saisontreffer auf 2:3 (29.) heran.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs setzten nun die offensiver eingestellten Gäste zunächst die Akzente und hatten einige Möglichkeiten zum Ausgleich. In der Folge löste sich der ASV nach und nach von der Umklammerung der Solinger und übernahm wieder die Kontrolle über das flotte Spiel. Der junge Mustafa Yilmaz erhöhte nach einer feinen Einzelleistung auf 4:2 (75.). Viele Zuschauer am Sportzentrum Auf dem Pfennig dachten, dass der ASV jetzt auf der Siegerstraße sei. Dem war aber nicht so, denn den tapfer kämpfenden Gästen gelang der erneute Anschlusstreffer. Kurz vor dem Abpfiff stellte aber Mettmanns Spielmacher Ardian Duraku einmal mehr seine perfekte Schusstechnik unter Beweis und brachte aus gut 25 Metern das Leder zum 5:3-Endstand im TSV-Gehäuse unter.

ASV Mettmann: Winzen – Ifrassen, Uras Acici (74. Sreij), Günes, Barkammich, Ntuku, Duraku (89. Hazer), Falco, Winterfeld, Utkun Acici, Rehag. (82. Stelzer).