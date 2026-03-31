ASV Mettmann fordert den Spitzenreiter bis zum Abpfiff

Den frühen Rückstand durch den Kopfball von Tom Voss im Anschluss an eine Ecke (11.) steckte die Elf von Chefcoach Khalid Channig recht unbeeindruckt weg, hielt die Partie in der Folge offen. Dennoch, das 2:0 durch Sohei Yamashita (31.) schien vermeidbar. „Gegenüber den letzten zwei, drei Spielen war es eine Leistungssteigerung. Nur, bei den Gegentreffern sahen wir hinten nicht gut aus, da haben wir zu naiv verteidigt. Erst nach der Pause standen wir in der Defensive stabil, ließen kaum noch etwas zu“, so Omairat im Rückblick.