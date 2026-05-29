ASV Mettmann fährt ohne Chefcoach nach Neuss

Cheftrainer Channing verpasst das Spiel gegen Neuss-Weissenberg – Foto: Sascha Köppen

Mettmann ließ im vergangenen Dezember mit dem 0:0 auf eigenem Platz völlig unnötig zwei Punkte liegen. Seinerzeit spielte das Team zumindest um Rang zwei noch eine gute Rolle. Das hat sich längst alles erledigt, weil für den ASV nicht mehr als der (bescheidene) fünfte Rang drin ist und der Gegner, der im Hinspiel angesichts zahlreicher vergebener ASV-Torchancen eine Menge Glück hatte, eine Position im Mittelfeld des Tableaus (aktuell Neunter) sicher hat. „Irgendwie ist die Luft ja raus, andererseits wollen wir die Saison seriös zu Ende und möglichst drei Punkte mit nach Hause bringen“, sagt Chefcoach Khalid Channig, der aufgrund eines schon länger geplanten Spanien-Kurzurlaubs nicht selbst vor Ort ist und von der Vorverlegung eher überrascht wurde. So steht diesmal Co-Trainer Acar Sar in der Verantwortung, der auf den rotgesperrten Asaad Wahed Omar verzichten muss.

„Wir gehen davon aus, dass unsere Mannschaft noch genügend Ehrgeiz und Motivation hat, die zwei letzten Saisonspiele gewinnen zu wollen. Für die Jungs, die uns verlassen, geht es ja auch darum, sich mit einem ordentlichen Eindruck hier zu verabschieden“, betont Imad Omairat. Der Sportliche Leiter arbeitet nach wie vor akribisch daran, den Kader für die neue Spielzeit zu verstärken. In dieser Woche wurden zwei weitere Zugänge verpflichtet. Vom gleichklassigen BV Gräfrath (9. Platz – Gruppe 2) wechselt Yves-David Tshala an die Spessartstraße. Der 29-jährige defensive Außenbahnspieler feierte vor gut einem Jahr mit dem 1. FC Wülfrath den Aufstieg in die Landesliga. Das offensive Mittelfeld ist in erster Linie das Betätigungsfeld von Ilyas Elkhattabi. In der ausklingenden Spielzeit lief der 21-Jährige für den Ligarivalen Ratingen 04/19 U23 auf, erzielte in seinen 26 Einsätzen sieben Tore.