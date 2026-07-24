ASV Mettmann fährt mit kleinem Kader zum Testspiel in Eller

Mettmann kämpft mit Personalproblemen – Foto: Sascha Köppen

TSV Eller 04 – ASV Mettmann. In der vergangenen Saison noch Gegner in der Punkterunde der Bezirksliga, Gruppe 1, stehen sich beide Teams an diesem Sonntag im Testspiel gegenüber. Anstoß ist um 15 Uhr auf der Sportplatzanlage Vennhauser Allee. Während die Mettmanner die vergangene Saison auf Rang fünf beendeten, stand das Team von Trainer Kerim Kara mit drei Punkten mehr als der Zweite MSV Düsseldorf ganz oben auf dem Podest. Der kurze Rückblick: In Eller unterlag der ASV nach einer 2:1-Pausenführung und einem desaströsen zweiten Durchgang mit 2:6. Auf eigenem Platz trotzte das Team von Khalid Channig dem Aufstiegskandidaten am 1. April immerhin ein 0:0 ab.

„Das zählt aber alles nicht mehr. In beiden Klubs gab es zwischenzeitlich personelle Änderungen und beide stecken ja sowieso mitten in der Vorbereitung. Gerade Eller hat sich für die Herausforderung in der Landesliga noch einmal verstärkt. Wir haben in den letzten zwei Wochen im Training intensiv gearbeitet, beklagen aber einige Ausfälle. Deshalb mussten wir auch den geplanten Test am Mittwochabend beim Oberligisten FC Monheim absagen“, sagt Channig. Keine Frage, der ASV-Coach hätte natürlich an seiner ehemaligen Wirkungsstätte, seinerzeit als Co-Trainer von Chefcoach Dennis Ruess, gerne gespielt. „Aber das hätte aufgrund unserer Personalprobleme nichts gebracht. So haben wir eine gute Trainingseinheit durchgezogen und wollen uns am Sonntag in Eller möglichst als gleichwertiger Gegner präsentieren.“ Gleichwohl fehlen dem Übungsleiter einige potenzielle Stammkräfte. Wie die Urlauber Maximilian Eisenbach, Khalid Al-Bazaz, Joshua Sumbunu und Adriano Campitiello oder der verletzte Ahmet Tepebas (Ellbogenbruch). Dafür steht Umut Demir nach seiner Hochzeit am vergangenen Wochenende wieder zur Verfügung.

In der Zwischenzeit konnten sich die Mettmanner schon mit den Hinrunden-Spielansetzungen in der Bezirksliga, Gruppe 2, beschäftigen. Den Auftakt macht am 16. August gleich mal das Top-Heimspiel (15 Uhr) gegen Landesliga-Absteiger FC Remscheid. Die weiteren Begegnungen (H=Heimspiel, A=Auswärtsspiel): 23.8. (A) TSV Ronsdorf, 30.8. (H) DV Solingen II, 6.9. (A) Solingen Wald 03 II, 13.9. (H) SSV Bergisch Born II, 20.9. (A) TuSpo Richrath, 27.9. (H) Cronenberger SC, 4.10. (A) SC Sonnborn, 11.10. (H) VfB 03 Hilden II, 18.10. (A) SC Germania Reusrath, 25.10. (H) BV Gräfrath, 8.11. (A) HSV Langenfeld, 15.11. (H) FSV Vohwinkel, 29.11. (A) Jugoslavija Wuppertal, 6.12. (A) SC Breite Burschen Wuppertal, 13.12. (H) SG Hackenberg und 20.12. (A) SSV Germania Wuppertal.