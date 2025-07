ASV Mettmann erwartet formstarken VfB 03 Hilden

Für die Mettmanner ist es nach einer achttägigen Unterbrechung der Vorbereitungsphase wieder der erste Wettkampf. Ähnlich war es am 6. Juli. Velbert hieß, nach zwei Wochen intensiver Vorbereitung, der Auftaktgegner. Der jetzt drei Ligen höher spielende SSVg bereiteten die Mettmanner, nach dem frühen 0:2-Rückstand, jedenfalls mehr Mühe als diese erwartet hatte. Endstand: 1:3. Zwei Trainingswochen und zwei Testspiele weiter will der ASV auch den Hildenern mehr abverlangen, als noch bei der 1:5-Niederlage am 30. Januar.

Grundsätzlich pflegen beide Klubs nach verschiedenen Testspielen in den letzten Jahren einen freundschaftlichen Umgang. Einher geht das positive Einvernehmen der Coaches Sebastian Pichura und Tim Schneider. Die Übungsleiter schätzen und respektieren sich – charakterlich und aufgrund der fachlichen Kompetenz. Die bisherige Vorbereitung, dazu zählt auch die am Sonntag zu Ende gegangene achttägige Regenerationsphase nach dem Trainingsauftakt bereits am 23. Juni, stimmt den 34-jährigen Coach jedenfalls zuversichtlich.

Ein echter Härtetest

Imad Omairat sieht der Begegnung gespannt entgegen: „Selbst wenn der Unterschied zu Regionalliga- oder Oberligaklubs vom Kopf her nicht mehr ganz so groß wie früher scheint, in sportlicher Hinsicht ist es immer noch eine besondere Herausforderung. Mit Hilden kommt ein absolutes Topteam aus der Oberliga zu uns. Wir haben das Spiel ganz bewusst abgeschlossen, damit unsere Mannschaft in der Vorbereitung läuferisch und konditionell mal an ihre Grenzen geht.“ Derweil meldet der Sportliche Leiter mit Gökhan Bulat, einem 32-jährigen Abwehrmann vom westfälischen Bezirksligisten Türkgücü Gütersloh, einen weiteren Zugang.

Der VfB 03 kommt nach einem dreitägigen, auf der eigenen Platzanlage an der Hoffeldstraße durchgeführten Trainingscamp nach Mettmann. Die dort erarbeiteten (neuen) taktischen Varianten sollen seine Jungs morgen Abend gleich mal auf den Platz bringen. So die Erwartung von Tim Schneider. Dabei sind die spielerisch starken Mettmanner als Gegner gerade recht. Der Übungsleiter des VfB O3 betont: „Da wartet nach einem anstrengenden Trainingslager ein guter Gegner mit einem sehr guten Trainerkollegen an der Seitenlinie auf uns. Wir wissen, dass in Mettmann guter Fußball gespielt wird. Mit taktischer Kompetenz und einer klaren Idee dahinter, Dinge weiter zu entwickeln. Außerdem kommt uns die kurze Anfahrt antgegen, optimal für ein Auswärtsspiel unter der Woche. Wir freuen uns auf diesen Test und werden bestimmt wichtige Erkenntnisse mitnehmen.“

Mithin eine Partie, die der Oberligist nicht einfach mal so als nächstes Vorbereitungsspiel betrachtet, sondern engagiert, mit frischen Ideen (siehe oben) und Respekt vor dem Gegner in Angriff nimmt.