ASV Mettmann erwartet „ekliges Spiel“ beim DSC 99

Düsseldorfer SC 99 – ASV Mettmann. Der letzte sportliche Kontakt datiert aus der gemeinsamen Landesligasaison 2016/17. Seinerzeit gewann der gerade aufgestiegene ASV am zweiten Spieltag auf eigener Anlage mit 1:0. Torschütze des Tages: Henning Kawohl – die eingefleischten Mettmanner Fans werden sich an den Abwehrspieler womöglich noch erinnern. Im Rückspiel siegten die Derendorfer mit 3:0, stiegen gut fünf Monate später in die Oberliga auf, während der Liganeuling die Spielzeit auf einem guten neunten Rang beendete.
Schon damals standen Torhüter Semih Demirhat (34), Justus Erkens (32), der nach auskuriertem Kreuzbandriss im ASV-Mittelfeld immer besser zur Geltung kommende Ahmet Kizilisik (32) und Jonas Schulte (27) im ASV-Kader. Die drei Erstgenannten sind auch an diesem Sonntag erste Wahl, wenn die Kontrahenten um 14 Uhr auf der Sportplatzanlage Windscheidstraße in der Bezirksliga, Gruppe 1, aufeinandertreffen.
Mit dabei ist auch Daniel Rehag (39). Damals offensiver Mittelfeldmann, heute, im Verbund mit Acar Sar, Co-Trainer von Sebastian Pichura. Der Chefcoach rechnet mit „einem unbequemen Gegner und möglicherweise auch ekligem Spiel“. Pichura ergänzt: „Die etwas ungewohnte frühe Anstoßzeit ist sicher kein Problem. Aber im ernst. Der DSC hat sich vor Saisonbeginn mehr vorgenommen als den derzeitigen elften Platz. Wir müssen davon ausgehen, dass der Gegner gerade zu Hause überzeugend auftreten will. Da sind einige gute Jungs dabei, gerade in der Offensive. Dennoch fahren wir dort hin, um drei Punkte mitzunehmen. Der 2:0-Sieg gegen Ratingen II und die Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit haben bei uns für frischen Wind gesorgt. Daran wollen wir anknüpfen.“ Der 35-Jährige muss auf den gesperrten Jonas Schulte verzichten. Mit David Darko (Adduktorenprobleme) ist kaum zu rechnen, der Einsatz von Toni Markovic (Sprunggelenkverletzung) hingegen nicht ausgeschlossen.
Vor Wochenfrist unterlag der Tabellenelfte (13 Punkte) beim Zweiten Sparta Bilk durch ein spätes Gegentor (87.) nur knapp mit 0:1. Das unterstreicht die These von Imad Omairat: „Der DSC wurde vor Saisonbeginn als einer der Geheimfavoriten gehandelt, hatte es aber bisher durchweg mit Klubs aus der oberen Tabellenhälfte zu tun. Das müssen wir berücksichtigen, um dessen Situation objektiv einzuschätzen.“ DSC-Trainer Sascha Walbröhl (49), in seiner aktiven Zeit unter anderen beim Wuppertaler SV in der Oberliga und Regionalliga unterwegs, verfügt da über einige gute Individualisten. Allen voran Routinier Dennis Dowidat (35), der für die U19 von Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga auflief und später für Alemannia Aachen und den Wuppertaler SV in der Regionalliga spielte. Nicht ganz so weit brachten es Onurcan Baysal (24 – acht Tore) und Pascal Ryboth (32 – fünf Treffer). Aber das sind zwei richtig gute Bezirksliga-Kicker, die wissen, wo das Tor steht.
„Wir werden das Spiel mit der gebotenen Ernsthaftigkeit in Angriff nehmen. In dieser verrückten Bezirksliga scheint alles möglich. Für uns ist vorrangig, dass wir nach zuvor zwei Niederlagen in Folge und dem Dreier gegen Ratingen II unsere guten Leistungen wieder konstant abrufen. Fakt ist ja, dass sich die vier über uns stehenden Klubs, wenn auch manches Mal mit dem nötigen Matchglück, keine Blöße geben“, so Omairat abschließend.