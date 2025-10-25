ASV Mettmann erwartet „ekliges Spiel“ beim DSC 99

Vor Wochenfrist unterlag der Tabellenelfte (13 Punkte) beim Zweiten Sparta Bilk durch ein spätes Gegentor (87.) nur knapp mit 0:1. Das unterstreicht die These von Imad Omairat: „Der DSC wurde vor Saisonbeginn als einer der Geheimfavoriten gehandelt, hatte es aber bisher durchweg mit Klubs aus der oberen Tabellenhälfte zu tun. Das müssen wir berücksichtigen, um dessen Situation objektiv einzuschätzen.“ DSC-Trainer Sascha Walbröhl (49), in seiner aktiven Zeit unter anderen beim Wuppertaler SV in der Oberliga und Regionalliga unterwegs, verfügt da über einige gute Individualisten. Allen voran Routinier Dennis Dowidat (35), der für die U19 von Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga auflief und später für Alemannia Aachen und den Wuppertaler SV in der Regionalliga spielte. Nicht ganz so weit brachten es Onurcan Baysal (24 – acht Tore) und Pascal Ryboth (32 – fünf Treffer). Aber das sind zwei richtig gute Bezirksliga-Kicker, die wissen, wo das Tor steht.

„Wir werden das Spiel mit der gebotenen Ernsthaftigkeit in Angriff nehmen. In dieser verrückten Bezirksliga scheint alles möglich. Für uns ist vorrangig, dass wir nach zuvor zwei Niederlagen in Folge und dem Dreier gegen Ratingen II unsere guten Leistungen wieder konstant abrufen. Fakt ist ja, dass sich die vier über uns stehenden Klubs, wenn auch manches Mal mit dem nötigen Matchglück, keine Blöße geben“, so Omairat abschließend.