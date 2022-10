ASV Mettmann erreicht gegen Radevormwald nur ein Remis Am Mittwoch erwartet das Varveri-Team Oberliga-Spitzenreiter SSVg Velbert zum Pokalduell.

„Das war in der letzten Viertelstunde, als bei Rade die Kräfte schwanden und wir mehrere glasklare Chancen ausließen“, sagte Varveri. Er fügte jedoch hinzu, dass über die gesamten 90 Minuten betrachtet das Unentschieden in Ordnung gehe. „Wir haben heute nicht gut gespielt und blieben deutlich unter unserem Leistungsvermögen“, gab sich der Chefcoach recht kritisch.

Von Beginn an entwickelte sich eine eher zerfahrene Partie, in der sich beide Mannschaften viele Fehler schon im Aufbau leisteten und Radevormwald Angriffsaktionen des ASV durch eine kompromisslose Spielweise bereits im Keim erstickte. Die erste gute Möglichkeit für die Gastgeber hatte Mustafa Kalkan, der aber knapp scheiterte. Die 1:0-Führung für den ASV dann in der 22. Minute, als bei einem Rader Abspielfehler Feyzullah Demirkol dazwischen spitzelte, auf und davon zog und dem gegerischen Keeper keine Chance zum Eingreifen ließ. Die Freude über das 1:0 währte aber nicht lange, denn drei Minuten später kamen die Gäste durch einen Fehler des ASV zum 1:1. Bis zum Halbzeitpfiff plätscherte die Begegnung ohne größere Torzenen dahin. Kamen die Angriffsreihen doch einmal zum Abschluss, waren beide Keeper auf dem Posten.

Auch im zweiten Durchgang wurde die Begegnung für die Zuschauer nicht unbedingt ansehnlicher. Weiterhin prägten viele Fehlpässe das Geschehen auf dem Feld und die kompakte Rader Abwehr verteidigte geschickt. Erst in der letzten Viertelstunde gewann das Spiel wieder an Fahrt. Vor allem die Mettmanner wollten sich mit dem Remis nicht zufriedengeben und drängten auf den Führungstreffer, der aber trotz mehrerer klarer Einschussmöglichkeiten nicht fiel. Für die ASV-Fußballer hat sich trotz des Unentschiedens nicht viel verändert, denn als Tabellendritter ist das Team mit einem Spiel weniger Spitzenreiter Bergisch Born weiter auf den Fersen.