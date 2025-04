Für den ASV Mettmann lief es gar nicht gut. – Foto: Peter Teinovic

ASV Mettmann erlebt einen bitteren Abend Die Mettmanner kassieren in Wermelskirchen überraschend eine deutliche Niederlage. Trainer Sebastian Pichura zieht in „seinem Heimspiel" vergeblich alle Register.

SV 09/35 Wermelskirchen – ASV Mettmann 4:0 (1:0). Ein gebrauchter Mittwochabend für die Mettmanner im Dönges-Eifgen-Stadion. Das war der Fakt nach dem wenig erbaulichen Auftritt beim Tabellenachten der Bezirksliga, Gruppe 2. „Wir haben unser normales Leistungsvermögen diesmal viel zu selten auf den Platz gebracht“, konstatierte Justus Erkens.

Mi., 16.04.2025, 19:30 Uhr SV 09/35 Wermelskirchen SV 09/35 W ASV Mettmann ASV Mettmann 4 0 Abpfiff Die fehlenden Stammspieler, die längere Anreise als sonst zu Auswärtsspielen, dazu an einem Wochentag – das sind ja durchaus Gründe, dürfen aber nicht als Entschuldigung für die schwache Leistung des Tabellendritten herhalten. „Uns fehlten die Kompaktheit, Cleverness und die Giftigkeit in den Zweikämpfen. Da hatte uns der Gegner einiges voraus. Insgesamt war es ein unglücklicher Spielverlauf. Allein dem Freistoß, der zum Rückstand führte, ging eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters voraus. Aber das soll keine Ausrede sein. Das war einfach ein schwaches Spiel unserer Mannschaft. Gerade in der Abwehr fehlte die zuletzt gezeigte Stabilität“, fasste Sebastian Pichura seine Eindrücke zusammen. Besonders für den 34-Jährigen, viele Jahre für den SV 09/35 als Spieler und Trainer tätig und in Wermelskirchen wohnhaft, war es ein bitterer Abend.

Das Unheil begann mit dem vom Coach als Fehlentscheidung festgemachten Freistoß – Cedric Haldenwang war nach der Hereingabe von Burak Altundag per Kopfball erfolgreich (21.). Da passte die Abstimmung im Defensiverbund des ASV überhaupt nicht. „Wir haben uns danach berappelt, hatten im Ansatz die ein oder andere gute Offensivaktionen. Aber richtig zwingend, so ehrlich muss man sein, war das am Ende nur selten“, sagte hinterher Kapitän Erkens. Immerhin: Noch vor dem Gegentor scheiterte Justin Lüdtke an SV-Torsteher Hannes Barth. Nach dem Rückstand wurde Marlon Schölling kurz vor dem Abschluss im letzten Moment noch gestört. Zwei Versuche von Steven Winterfeld wurden geblockt und Barth parierte auch gegen seinen Ex-Teamkollegen Umut Demir. Glück lässt sich nicht erzwingen