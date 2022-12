ASV Mettmann erkämpft Sieg im Spitzenduell Mustafa Kalkan sichert den knappen 1:0-Erfolg und lässt die Mettmanner Bezirksliga-Fußballer jubeln, denn sie behaupten damit die Tabellenführung.

Daniele Varveri musste nach Spielende tief durchatmen, ehe er einen Kommentar abgeben konnte. „Das war ein recht glücklicher aber sehr wichtiger Sieg für uns. Solingen-Wald konnten wir damit punktemäßig auf Distanz halten“, betonte der ASV-Trainer. Er gab zu, dass die Walder im ersten Durchgang mehr vom Spiel hatten und auch die besseren Chancen besaßen. „Nach dem Seitenwechsel kamen wir besser in die Partie und waren mit den Gästen mindestens auf Augenhöhe.“

Die Solinger sollten sich als der erwartet schwere Gegner erweisen. Von Beginn an war ihnen anzumerken, dass sie unbedingt die Punkte beim Spitzenreiter entführen wollten. Von ihrem an der Seitenlinie fast über die komplette Spielzeit lautstark und zuweilen sehr hektisch agierenden Trainer angetrieben, suchten die Gäste den Weg zu einem frühen Tor, scheiterten aber oft an der sattelfesten ASV-Deckung. Gelang es ihnen doch einmal, zum Abschluss zu kommen, verhinderte der souverän und unaufgeregte neue Keeper der Mettmanner, der aus der Ukraine gekommene Taras Nichyk, einen Gegentreffer.

Die Gastgeber hingegen kamen nur durch gelegentliche Konter in den Solinger Strafraum. In eine Drangperiode der Gäste hinein fiel dann das zu diesem Zeitpunkt mehr als überraschende 1:0 (35.) für den ASV. Steven Winterfeld schlug in Höhe der Mittellinie einen präzisen Diagonalpass in Richtung Solinger Strafraum – Mustafa Kalkan nahm das Leder auf, setzte sich gegen einen Abwehrspieler geschickt durch und beförderte das Leder zum vielumjubelten „Tor des Tages“ ins Netz.