ASV Mettmann demontiert Rhenania Hochdahl mit 6:1 im Derby

ASV Mettmann siegt deutlich im Derby – Foto: Markus Becker

Freitagabend, Flutlichtatmosphäre. Viele Fußballer freuen sich darauf, legen sich besonders ins Zeug. Nicht so der SC Rhenania, der im Nachbarschaftsduell der Bezirksliga, Gruppe 1, dazu noch bei nasskaltem Wetter und vor gerade einmal 100 Zuschauern, kein Bein auf die Erde bekam.

In der Folge nahmen die Mettmanner immer mehr das Heft in die Hand, gaben spielerisch und läuferisch den Ton an. Mehr Ballbesitz, die größere Anzahl an Torchancen und die Überzeugung, dieses Derby gewinnen zu wollen, zeichneten die Platzherren aus. Rhenania überließ dem Gegner zwangsläufig das Mittelfeld. Ging auch nicht, wenn schon fußballerisch unterlegen, resolut genug in die Zweikämpfe und sorgte offensiv selten für Entlastung. Das spielte dem ASV in die Karten. Dennoch war Chefcoach Khalid Channig nicht ganz zufrieden, forderte einmal lautstark „mehr Bewegung.“ Gehört, getan. Tristan Maresch passte von der linken Seite (24.) auf den im Zentrum sträflich frei stehenden Asaad Wahed Omar. Den aufgerückten Außenverteidiger hatte die gegnerische Abwehr überhaupt nicht auf dem Zettel – 2:0.

In der Anfangsphase gingen beide Teams kein Risiko ein, spulten taktisch diszipliniert ihr Pensum ab. Dann die zehnte Spielminute. Die in dieser Situation orientierungslos wirkende Rhenania-Deckung packte nicht energisch zu. Genauso wenig Keeper Daniel Mazikowski, dem Ahmet Kizilisik mit einem Kopfball das Nachsehen gab. Spieltagsübergreifend das vierte Tor des ASV-Spielmachers hintereinander.

Die Einheimischen drückten nun erst recht aufs Tempo, die Rhenanen liefen der Musik meist hinterher. Wie nach gut einer halben Stunde als der Distanzschuss von „Amo“ Kizilisik am Querbalken landete. Sieben Minuten darauf nahm Alessio Falco aus der zweiten Reihe genau Maß – der ASV lag 3:0 vorne. Nach einem zu kurz geratenen Rückpass konnte Schlussmann Mazikowski den frei vor im auftauchenden Justin Lüdtke nur durch ein Foul bremsen. Toni Markovic ließ sich die Chance nicht entgehen, 4:0 nach 42 Minuten. Damit war die Begegnung viel zu früh entschieden. Frank Drese, der 1. Vorsitzende des SCR, urteilte zur Halbzeit: „Eine enttäuschende Vorstellung unserer Mannschaft bis hierhin, selbst wenn einige Stammspieler heute fehlen. Wir lassen Mettmann viel zu viel Spielraum, halten selbst kämpferisch nicht dagegen. Das ist von allem zu wenig.“

Der ASV machte das halbe Dutzend voll

In Durchgang zwei war der Gast anfangs um Ballbesitz bemüht. Irfan Nebi schoss aus halblinker Position knapp vorbei (51.). Gleichwohl ein Strohfeuer, denn Justin Lüdtke köpfte nach der präzisen Rechtsflanke von „Eisi“ Eisenbach postwendend (54.) zum 5:0 ein. Gerade eingewechselt machte Jason Similien das halbe Dutzend voll (65.). Beim 18-Meter-Schuss des Zugangs vom TVD Velbert sah Keeper Mazikowski nicht gut aus, verhinderte aber später (81.) per Fußabwehr gegen den freistehenden Anas Kaddouri Gegentor Nummer sieben.

Ihre Überlegenheit bis zum Abpfiff krönten die Mettmanner nicht mehr mit einem Treffer. Vielmehr gelang Nebi auf Zuspiel von Philipp Gatzen mit einem platzierten Schuss in die lange Ecke (74.) ein wenig Ergebniskosmetik. ASV-Trainer Khalid Channig bilanzierte: „Ein rundum gelungener Fußballabend. Die Jungs haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Nach dem etwas glücklich zustande gekommenen 1:0 haben wir das Spiel anschließend eindeutig dominiert, waren torgefährlich und haben auch gut gegen den Ball gearbeitet.“

Nach der Pleite an seiner ehemaligen (Trainer-) Wirkungsstätte konstatierte Peter Burek: „Die individuelle Klasse der Mettmanner hat sich durchgesetzt, das war eine spielerisch starke Leistung. Wir waren in der ersten Halbzeit viel zu passiv, da fehlte es komplett an Gegenwehr. Aus solchen Spielen können wir nur lernen.“