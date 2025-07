ASV Mettmann bringt Regionalligist Velbert gehörig ins Grübeln

Mehr als ein 3:1 (2:0)-Sieg sprang final nicht für die SSVg Velbert beim ASV Mettmann heraus. Was sich anfangs noch nach als klaren Angelegenheit andeutete, wurde mit fortlaufender Spieldauer immer mehr zur Hängepartie für den klaren Favoriten. Um in der Regionalliga zu bestehen, wird das Team von Ismail Jaroui noch an der ein oder anderen Stellschraube drehen müssen.

Mettmann wacht nach frühem Doppelschlag auf

Kaum hatte die Partie begonnen, schon gingen die klar favorisierten Gäste in Führung. Ein unglücklicher Pressball landete im Strafraum genau vor den Füßen von Harumi Goto, der den Ball recht freistehend nur noch an Semih Demirhat vorbeispitzeln musste (2.). Die Partie schien kurz darauf genau nach Geschmack der Velberter zu verlaufen. Nach einem kurz ausgeführten Abschlag spielte Demirhat seinen Mitspieler Yusuf Kaya an, der in seinem Rücken ordentlich Druck erhielt. Timo Böhm klaute den Ball und schob zum 2:0 ein (6.).