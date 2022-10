ASV Mettmann braucht nun Fokus auf die Liga Ob das Viertelfinale im Niederrheinpokal gegen Rot-Weiß Oberhausen in Mettmann gespielt werden kann, muss noch geklärt werden, die Bezirksliga hat jetzt Vorrang.

Für den ASV-Manager ist jetzt zu klären, ob die Begegnung gegen den Oberhausener Traditionsverein, der in seinen besten Zeiten sogar der Bundesliga angehörte, am Sportzentrum Auf dem Pfennig ausgetragen werden kann oder das Spiel aus Sicherheitsgründen in eine benachbarte Stadt verlegt werden muss. „Auch der 19. November als Pokalspieltag wird voraussichtlich nicht infrage kommen, da an diesem Tag Meisterschaftsspiele der Regionalliga angesetzt sind“. fügte Omairat hinzu.

Seinen Blick richtet der Sportliche Leiter dann direkt auf den kommenden Sonntag. „So schön die Pokalspiele auch sind, jetzt müssen wir uns zunächst auf die Pflichtaufgaben in der Bezirksliga konzentrieren.“ Da empfangen die Mettmanner die Zweitvertretung des Oberligisten Sportfreunde Baumberg (Sonntag, 15 Uhr, Sportzentrum Auf dem Pfennig in Metzkausen). Die Baumberger sind sehr gut in die Saison gestartet, hatten aber in den vergangenen Wochen einen größeren Durchhänger. Dies führte dazu, dass die Sportfreunde von der oberen Tabellenhälfte in das untere Mittelfeld gerutscht sind und derzeit nur einen Tabellenplatz vor den Abstiegsrängen stehen. „Am vergangenen Wochenemde haben die Baumberger jedoch gegen den Spitzenreiter SSV Bergisch Born ein 2:2-Remis erzielt. Das lässt darauf schließen, dass die Baumberger Reserve wohl den negativen Trend überwunden hat. Wir wissen also, dass eine hohe Hürde zu überwinden ist“, zeigte Imad Omairat einigen Respekt vor dem Team aus dem Monheimer Stadtteil.