ASV Mettmann beendet Sieglos-Serie

Pichura bescheinigte auch dem jungen Ratinger Team, das lange Zeit gut organisiert auftrat und spielerisch vielversprechende Ansätze hatte, einen ordentlichen Auftritt. Wenn sich das auch im Ergebnis nicht niederschlug. Die von Ex-Profi Andreas Voss (MSV Duisburg, VfL Wolfsburg) trainierten Gäste mussten sogar in Führung gehen. Es lief die 25. Minute, als Engincan Yildiz auf Zuspiel von Leo Kaiser plötzlich völlig „blank“ stand, den Ball aber am Tor vorbei schoss. Mettmann tat sich bis zur Pause schwer. Zahlreiche Fehlpässe hemmten das Offensivspiel und den Distanzschüssen fehlte die Genauigkeit. Dazu vermisste Pichura die Geduld im Spielaufbau. Nur einmal (42.) machte sein Team alles richtig. Umut Demir setzte sich links im Strafraum energisch durch und traf unhaltbar in die lange Ecke. Das siebte Saisontor des 27-jährigen Mittelfeldspielers. Fast mit dem Pausenpfiff musste Justin Lüdtke nachlegen, scheiterte aber nach einem klasse vorgetragenen Konter an Schlussmann Sam Koch. „Der muss drin sein, dann gehen wir auch mit einem besseren Gefühl in die zweite Halbzeit“, befand Imad Omairat.

ASV behält stets die Kontrolle

Die Bedenken des Sportlichen Leiters schienen zunächst unbegründet, weil der ASV gleich die Initiative ergriff. Lüdtke spitzelte das Spielgerät an Gäste-Kapitän Maximilian Kronauer, aber auch am zweiten Pfosten vorbei (49.). Den Schuss aus halbrechter Position des schon in den ersten 45 Minuten sehr auffälligen Tristan Maresch parierte Keeper Koch mit einem Reflex (60.). Der schnelle, trickreiche Offensivmann des ASV erwies sich mit seinem Tempo und seiner Zielstrebigkeit bis zum Schluss als Aktivposten.

Selbst wenn die Angerländer in der Folge für mehr Entlastung sorgten, der ASV blieb tonangebend. Koch parierte den Schuss von Roken Tchouangue aus spitzem Winkel mit einem Reflex (78.), konnte aber drei Minuten später gegen den Distanzschuss von Ahmet Kizilisik, an „Freund und Feind vorbei“, zum 2:0 nichts ausrichten. Der gelungene Abschluss eines positiv gelaufenen Fußballnachmittags, der vor dem Anpfiff mit einer Gedenkminute für den in der vergangenen Woche verstorbenen Zekai Cinar begann. Das langjährige, früher selbst als Fußballer aktive Vereinsmitglied war über viele Jahre ein steter Begleiter und treuer Fan der 1. Mannschaft.