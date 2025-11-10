Fußball, Kreisliga 1, Peißenberg - Habach 1:2, 8.11.2025, Foto: Halmel. – Foto: Roland Halmel

ASV-Joker drehen die Partie – Peißenberg überwintert im Tabellenkeller „Ein hart erarbeiteter Sieg"

Der TSV Peißenberg verliert das Kreisligaduell gegen den ASV Habach und überwintert in der Abstiegszone. Dabei führt der TSV in der ersten Halbzeit.

Peißenberg – Der TSV Peißenberg überwintert in der Abstiegszone der Kreisliga 1. Im letzten Spiel vor der Winterpause konnte die Truppe von Coach Fritz Stögbauer ihr Punktekonto nicht mehr weiter aufstocken. Im Landkreisduell gegen den ASV Habach zog der TSV mit 1:2 den Kürzeren. Sa., 08.11.2025, 14:15 Uhr TSV Peißenberg Peißenberg ASV Habach ASV Habach 1 2 Abpfiff

„Wir wären natürlich gerne über den Strich gewesen, aber im neuen Jahr gibt es dafür noch genügend Spiele“, resümierte Stögbauer nach dem unerfreulichen Jahresabschluss. „In der ersten Hälfte haben wir es ganz gut gemacht und Habach von unserem Tor weggehalten. Nach dem schnellen Ausgleich nach der Pause gab es aber einen Bruch.“ Den Habacher Sieg stufte Stögbauer als durchaus verdient ein. „Weil sie in der zweiten Halbzeit besser waren und wir keine richtige Torchance mehr hatten“, so der TSV-Coach. Für ASV-Trainer Michael Schmid war es „ein hart erarbeiteter Sieg“. Mit einem Lächeln stellte Schmid fest: „Letztlich haben sich die Joker bewährt.“ Beide Habacher Tore nach der Pause wurden durch Einwechselspieler erzielt.