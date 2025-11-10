ASV-Joker drehen die Partie – Peißenberg überwintert im Tabellenkeller

Der TSV Peißenberg verliert das Kreisligaduell gegen den ASV Habach und überwintert in der Abstiegszone. Dabei führt der TSV in der ersten Halbzeit.
Peißenberg – Der TSV Peißenberg überwintert in der Abstiegszone der Kreisliga 1. Im letzten Spiel vor der Winterpause konnte die Truppe von Coach Fritz Stögbauer ihr Punktekonto nicht mehr weiter aufstocken. Im Landkreisduell gegen den ASV Habach zog der TSV mit 1:2 den Kürzeren.
„Wir wären natürlich gerne über den Strich gewesen, aber im neuen Jahr gibt es dafür noch genügend Spiele“, resümierte Stögbauer nach dem unerfreulichen Jahresabschluss. „In der ersten Hälfte haben wir es ganz gut gemacht und Habach von unserem Tor weggehalten. Nach dem schnellen Ausgleich nach der Pause gab es aber einen Bruch.“
Den Habacher Sieg stufte Stögbauer als durchaus verdient ein. „Weil sie in der zweiten Halbzeit besser waren und wir keine richtige Torchance mehr hatten“, so der TSV-Coach. Für ASV-Trainer Michael Schmid war es „ein hart erarbeiteter Sieg“. Mit einem Lächeln stellte Schmid fest: „Letztlich haben sich die Joker bewährt.“ Beide Habacher Tore nach der Pause wurden durch Einwechselspieler erzielt.
Ein Distanzschuss von Peißenbergs Andreas Hett nach 20 Minuten war die erste Torannäherung. Kurz danach durften die Platzherren jubeln. Dennis Mulaj bediente Hubert Jungmann (24.), und der erzielte mit der Pike das 1:0. In der Folge versuchten die Gäste, den Druck zu erhöhen. Gegen die aufmerksame TSV-Abwehr gab es aber kein Durchkommen. Kurz vor dem Wechsel allerdings kam der ASV innerhalb von drei Minuten zu drei Großchancen. Den Kopfball von Georg Schwabl (39.), den Schuss von Emanuel Pohl (40.) und die Chance von Severin Annaberger (41.) wehrte jeweils TSV-Keeper Thomas Höringer ab.
Nur 29 Sekunden nach dem Wiederanpfiff war er aber machtlos, als Martin Leiß auf den ebenfalls neu ins Spiel gekommenen Florian Neuschl zurücklegte, und der zum 1:1 vollendete. Der ASV kontrollierte im Anschluss das Geschehen. Nach zwei Freistoßchancen von Maximilian Feigl (64.) und Tobias Habersetzer (68.) war es schließlich Leiß (69.), der mit einem präzisen Kopfball das 2:1 markierte. Die Peißenberger kamen danach nur noch zu einer Halbchance durch Jungmann (71.), der das Außennetz traf. In der Schlussphase lag bei zwei Chancen das dritte Gästetor in der Luft.