ASV ihlpohl verjüngt seinen Kader mit Spielern aus der Region

Der ASV Ihlpohl spielte in der abgelaufenen Saison eine solide Runde und tütete frühzeitig den Klassenerhalt ein. In der kommenden Saison soll es im besten Fall noch besser laufen. Dafür wurden via Instagram nun drei weitere Transfers vorgestellt..

Zum einen kommt Ali Alfrij zu den Gelb/Roten. Der 23-Jährige wurde in Saalfeld (Thüringen) ausgebildet und ging 2021 nach Bremen, wo er unter anderem für Türkspor Bremen in der Landesliga auflief. In der frisch abgelaufenen Saison war der Innenverteidiger für Wallhöfen im Einsatz. In 17 Spielen, von denen er sechs mal startete, konnte er ein Tor erzielen, ausgerechnet gegen seinen neuen Club. Leider hat Alfrij allerdings aktuell noch mit einer Knieverletzung zu kämpfen.

Doppelschlag vom 1. FC Osterholz-Scharmbeck