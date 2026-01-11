ASV Ihlpohl verabschiedet Timo Pieritz

Der ASV Ihlpohl verabschiedete via Instagram einen Spieler, der über Jahre hinweg für den aktuellen Kreisligisten in der Offensive wirbelte und den Verein lebte..

Seit Oktober steht Angreifer Timo Pieritz dem Kreisliga-Siebten nicht mehr zur Verfügung, da er nach Köln zum Studieren zog. Die Nr.19 kam auf insgesamt 84 Spiele für den ASV und erzielte dabei 14 Tore. Etliche Vorlagen kamen hinzu, wobei der technisch versierte Linksfuß mit präzisen Standards auffiel.

Bis September der laufenden Saison war Pieritz noch in sechs Spielen im Einsatz, ehe der Umzog vollzogen wurde. Für Ihlpohl geht es in der Liga am 21.02 mit dem Auswärtsspiel beim VSK Osterholz II weiter.