ASV holt Zwei-Tore-Rückstand auf

Beim Auswärtsspiel der U17-Junioren der Landesliga Bayern Süd erlebte der ASV Cham eine gebrauchte erste Halbzeit gegen den SV Wacker Burghausen. Ein zentral getretener Freistoß von Burghausens Matschi (20.) aus 40 Metern flog über Torwart Weber hinweg ins Tor zur Führung für den SV. Diese baute Grancay nach 34. Minuten aus, als er einen Fehler in der Chamer Hintermannschaft bestrafte und sein Schuss aus 17 Metern langsam ins Tor trudelte. Ansonsten sahen die Zuschauer eine intensiv geführte Partie, in der sich beide Mannschaften meist im Mittelfeld neutralisierten. Nach dem Seitenwechsel übernahm Cham sofort das Kommando und erspielte sich ein klares Übergewicht. Der schnelle Anschlusstreffer setzte zudem neue Kräfte frei. Ettl schickte Mukulu über den linken Flügel auf Reisen, wo dieser seinen Gegenspieler stehen ließ und den Ball an den zweiten Pfosten brachte. Dort musste Amberger (46.) freistehend nur noch einschieben. Mit einer verunglückten Flanke, die auf der Latte des Chamer Gehäuses landete, meldete sich Burghausen das erste Mal im zweiten Abschnitt zu Wort. Diese Situation konterte der ASV sofort mit einer Großchance durch Mukulu, der die Kugel nach Querpass von Sülejmani auf Nahdistanz über das Tor beförderte. Simon war es dann, der nach einem Foul am schnellsten schaltete, zu Sülejmani (73.) spielte und dieser schließlich den 2:2 Ausgleich erzielte. Am Ende ein hart erkämpfter, aber verdienter Punkt für den ASV.

„Leider waren wir im letzten Spiel in der ersten Halbzeit in Geberlaune und haben Wacker die beiden Tore mehr oder weniger geschenkt. Die zweite Hälfte war jedoch das Beste, was wir diese Saison bisher geboten haben“, so ASV-Trainer Schötz rückblickend auf das Duell in Burghausen. Am kommenden Sonntag empfängt der Chamer Nachwuchs, aktuell auf Rang fünf liegend, mit dem TSV Schwaben Augsburg das Tabellenschlusslicht der Liga. „Wir müssen diesmal von Anfang an hellwach sein und dürfen den Gegner trotz der Ausgangssituation nicht unterschätzen. Für uns zählt aber nicht anderes als ein Heimsieg“, führt Schötz weiter aus. Fehlen wird weiterhin Kapitän Krämer. Dagegen steht erfreulicherweise Lemberger nach seinem Kreuzbandriss im März erstmals wieder im Kader. Anstoß im Kappenberger Sportzentrum in Cham ist um 13:00 Uhr.