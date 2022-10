ASV-Heimsieg gegen Regensburg

In der Anfangsphase agierten beide Mannschaften etwas nervös, sodass sich das Spiel vorwiegend im Mittelfeld abspielte. Erst in der 17. Minute gab es die erste nennenswerte Tormöglichkeit, Chams Solleder scheiterte jedoch am Gäste-Torwart. Danach kam der Freier TuS aufgrund ihrer körperlichen Überlegenheit immer besser in die Partie und konnte sich ein paar Halbchancen erspielen, ohne wirkliche Gefahr auszustrahlen. Somit ging es mit einem gerechten 0:0 in die Halbzeitpause. Durch ein paar frische Beine kam der ASV agiler aus der Kabine und konnte sofort mehr Spielanteile verzeichnen. Die beiden Fernschüsse von Schieder und Schreiner gingen knapp am Tor vorbei. Regensburg hielt aber gut dagegen und prüfte mit einer Doppelchance Chams Schlussmann Kuhn, der aber stark parierte und insgesamt eine gute Leistung bot. In der 69. Minute dann die spielentscheidende Szene. ASV-Topstürmer Solleder zwang seinen Gegenspieler durch guten Körpereinsatz zu einem zu kurzen Rückpass zum Torhüter, nahm anschließend den Ball auf und „vollendete vor dem gegnerischen Torwart sicher zum 1:0 Führungstreffer. Zum Schluss wurde die Partie etwas ruppiger, wodurch auch der Spielfluss beider Teams litt. Die letzte gefährliche Aktion entschärfte Kuhn nach einem Eckball und hielt so die drei Punkte für den ASV-Nachwuchs fest. Mit dem Heimsieg hält der ASV als Tabellendritter weiterhin Anschluss an das Spitzenduo aus Weiden.

