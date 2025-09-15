ASV Hamburg siegt im Topspiel – Paloma II stolpert über Standards

ASV-Trainer Max Rosseburg (gemeinsam mit Philip Pettersson) zeigte sich hochzufrieden: „Wir haben taktisch alles so umgesetzt, wie wir es wollten. Bis zur Pause haben wir Paloma keine Chance geboten.“ Verdient ging der ASV nach 20 Minuten in Führung: Nach einem kurz ausgeführten Standard von Mike Niedermeyer und Serhat Cayir brachte letzterer den Ball auf den zweiten Pfosten, wo Yurii Sachko zum 1:0 vollendete. Auch nach der Pause präsentierten sich die Gastgeber effizient. Wieder über die gleiche Freistoßvariante stellte Sachko auf 2:0 (48.). Kurz darauf erhöhte Niedermeyer selbst auf 3:0. „Ich bin sehr stolz auf die Jungs. Sie haben das clever ausgespielt“, so Rosseburg.

Für Diskussionen - auf ASV-Seite - sorgte in der Schlussphase der Anschlusstreffer von Paloma. Nach einer Verletzungsunterbrechung hatte der ASV den Ball ins Aus gespielt, erwartete jedoch Fairplay vom Gegner. Paloma nutzte die Szene zum 1:3 durch Florian Altemöller (85.). Rosseburg sprach von einer „unsportlichen Aktion“. Palomas Co-Trainer Timo Clausen sah die Szene jedoch anders und betonte, dass es kein bewusstes Foul am Fairplay-Gedanken gewesen sei: „Ein sportlich verdienter Sieg für den ASV. Aber bei unserem Tor lag sicher ein Missverständnis vor. Der Angriff begann tief in unserer Hälfte, es war keineswegs absichtlich unsportlich von uns. Genug Zeit also für den Gegner, ihn zu verteidigen.“