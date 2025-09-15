ASV Hamburg siegt im Topspiel – Paloma II stolpert über Standards

Im Spitzenspiel der Landesliga zwischen dem Tabellenzweiten ASV Hamburg und dem bis dato ungeschlagenen Dritten USC Paloma II setzten sich die Hausherren mit 3:1 durch – und untermauerten damit ihre Aufstiegsambitionen.
ASV-Trainer Max Rosseburg (gemeinsam mit Philip Pettersson) zeigte sich hochzufrieden: „Wir haben taktisch alles so umgesetzt, wie wir es wollten. Bis zur Pause haben wir Paloma keine Chance geboten.“ Verdient ging der ASV nach 20 Minuten in Führung: Nach einem kurz ausgeführten Standard von Mike Niedermeyer und Serhat Cayir brachte letzterer den Ball auf den zweiten Pfosten, wo Yurii Sachko zum 1:0 vollendete. Auch nach der Pause präsentierten sich die Gastgeber effizient. Wieder über die gleiche Freistoßvariante stellte Sachko auf 2:0 (48.). Kurz darauf erhöhte Niedermeyer selbst auf 3:0. „Ich bin sehr stolz auf die Jungs. Sie haben das clever ausgespielt“, so Rosseburg.
Für Diskussionen - auf ASV-Seite - sorgte in der Schlussphase der Anschlusstreffer von Paloma. Nach einer Verletzungsunterbrechung hatte der ASV den Ball ins Aus gespielt, erwartete jedoch Fairplay vom Gegner. Paloma nutzte die Szene zum 1:3 durch Florian Altemöller (85.). Rosseburg sprach von einer „unsportlichen Aktion“. Palomas Co-Trainer Timo Clausen sah die Szene jedoch anders und betonte, dass es kein bewusstes Foul am Fairplay-Gedanken gewesen sei: „Ein sportlich verdienter Sieg für den ASV. Aber bei unserem Tor lag sicher ein Missverständnis vor. Der Angriff begann tief in unserer Hälfte, es war keineswegs absichtlich unsportlich von uns. Genug Zeit also für den Gegner, ihn zu verteidigen.“
Mit dem Sieg zieht der ASV Hamburg nach Punkten mit Tabellenführer Concordia gleich (je 13 Zähler), bleibt aber aufgrund des schlechteren Torverhältnisses Zweiter. Paloma II rutscht nach der ersten Niederlage der Saison auf Rang drei (12 Punkte) ab.
ASV Hamburg – Uhlenhorster SC Paloma II 3:1 (1:0)
ASV Hamburg: Dominik Ohler, Josiah-Frimpong Basoah, Nikolas Steinbeck, Baris Gaik, Serhat Cayir, Malang Lamin Jawla (81. Hischem Metidji), Youcef Madadi, Yurii Sachko, Sulieman Omar (68. Soleiman Kazizada), Jose Adulai Balde, Mike Jürgen Niedermeyer (89. Benedict Hwidie) - Trainer: Kent Philip Pettersson - Trainer: Max Lawrence Somuah Rosseburg
Uhlenhorster SC Paloma II: Jonas Burose, Serhat Büyükkeskin, Max Nicolai Selch (70. Frederik-Joe Boblai), Noah Ioannis Trigonis (46. Florian Altemöller), Lenny Romeo Luzuriaga Aguirre, Christopher Philip Knoth, Jan-Philipp Kainzberger, Edvin Isic, Ruben Hallmann (80. Niklas Joshua Rochow), Emil Alfons Appel (46. Malik Kramer), Mika Urbanski - Trainer: Mohamed-Ali Snoussi
Schiedsrichter: Finn Hendrik Haase - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Yurii Sachko (20.), 2:0 Josiah-Frimpong Basoah (48.), 3:0 Mike Jürgen Niedermeyer (62.), 3:1 Florian Altemöller (85.)