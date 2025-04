ASV hält Druck stand

"Wir hatten schon ein klein wenig Druck, weil Reinheim uns am Mittwoch überholte und wir den zweiten Platz zurück haben wollten. Aber dem haben wir standgehalten und verdient die Punkte mitgenommen", sagte Lars Knobloch, der Trainer der ASV Kleinottweiler nach dem 2:0 (1:0)-Sieg bei der SG Ommersheim/Erfweiler-Ehlingen. Dabei war sein Team im ersten Durchgang auf dem Rasenplatz in Ommersheim nicht unbedingt besser, traf aber ein Mal ins Netz der Gastgeber. Routinier Steven-Matthias Meier konnte die Gäste in der 44. Minute in Führung bringen. "Wir haben eine gute erste Hälfte gespielt und bekommen unmittelbar vor dem Pausenpfiff den Gegentreffer. Das war extrem bitter, weil wir darauf im zweiten Durchgang reagieren mussten. Als wir dann aufmachen mussten, legten sie dann den zweiten Treffer nach", sagte SG-Trainer Thomas Schadt. Jan Georg konnte in der 80. Minute den zweiten ASV-Treffer nach Vorlage von Julian Schneider nachlegen. Knobloch ergänzte: "Reinheim ist mit seinem Sieg vorbeigezogen, wir mussten gewinnen, weil sie den direkten Vergleich gewinnen würden. Wir haben eine geschlossene Leistung gezeigt und verdient gewonnen. Es war klar, dass es noch schwer werden würde, wir hatten in der Rückrunde alle spiele bei den direkten Konkurrenten gehabt. Wir haben am Sonntag zwei Ausfälle, Edmond Derri und Niklas Rech werden in Hassel fehlen. Mit der Leistung heute bin ich für Sonntag zuversichtlich und wir haben ja noch ein paar andere gute Jungs". Schadt ergänzte: "Der Rückstand zur Pause war ärgerlich und unverdient. Aber wir sind auch in die zweite Hälfte gut gestartet, haben den Kampf angenommen. Das Spiel war lange offen. Aber wir mussten aufmachen. Nach einem Ballverlust kassierten wir den zweiten Gegentreffer. Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Wir haben keinen Druck, haben das auch angesprochen. Wir wollen in Blickweiler wieder gewinnen. Wir können trotz der kürzeren Pause aus dem guten Spiel heute viel mitnehmen ins Auswärtsspiel bei der SG Blickweiler-Breitfurt am Sonntag".

Für die ASV Kleinottweiler, die jetzt wieder auf dem zweiten Aufstiegsrang steht, geht es am Sonntag um 13.15 Uhr bei der Landesliga-Reserve der SG Hassel weiter. Die SG Ommersheim/Erfweiler-Ehlingen tritt um 15 Uhr in Blickweiler gegen die SG Blickweiler/Breitfurt an.