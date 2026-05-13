ASV Habach will Blamage gegen TuS Geretsried II vergessen machen

Fußball; Saison 2025/26; Kreisliga; Tobias Habersetzer vom ASV Habach (in Weiß) im Auswärtsspiel bei TuS Geretsried II am 10. September 2025 – Foto: Oliver Rabuser

Gleichwohl sieht sich der ASV beim Blick auf den Gegner mit einem der unschönsten Momente dieser Spielzeit konfrontiert. Mit einer 2:8-Klatsche schlichen die ASV-Kicker am Abend des 10. September vergangenen Jahres wie geprügelte Hunde vom Kunstrasenplatz des Geretsrieder Isaraustadions. Über ein halbes Jahr später ist das Schmerzlevel ob dieses Debakels deutlich gesunken, die Erinnerung an diese Blamage ist aber ungebrochen präsent. „Keiner der Jungs hat das vergessen“, stellt Schmid klar. Das klingt ganz nach Revanche.

„Das dürfte für die Zuschauer ein interessantes Spiel werden.“ Mit diesen Worten wirbt Trainer Michael Schmid für einen Besuch des Heimspiels seines ASV Habach , der an diesem Mittwoch, 13. Mai, in der Kreisliga 1 die Reserve des TuS Geretsried empfängt (18.30 Uhr). „Beide sind Ballbesitz-Mannschaften. Wird spannend, wie sich das entwickelt“, so Schmid. Die Tendenz bei beiden Mannschaften geht eher zum offenen Visier. Ein Duell, das von der Taktik geprägt wird, ist eher nicht zu erwarten. „Wir wollen wie immer vorn draufgehen“; betont Schmid.

Wobei der Coach in der Retrospektive eher dem Unparteiischen die unerfreulichen Ereignisse von damals ankreidet denn seiner eigenen Mannschaft. Die ließ sich zwar anfangs von der Wucht der Geretsrieder überrumpeln, kam aber nach einem 0:3 auf 2:3 heran, nachdem sie sich auf die fordernde Spielweise des Gegners eingestellt hatte. Dann aber flog Manuel Diemb vom Platz, weil dem Spielleiter nach Habacher Empfinden ob des frostigen Herbstabends das Fingerspitzengefühl abhanden gekommen war. Dieser Umstand allein war für den ASV schon schwer zu handhaben. Als dann aber vor dem 2:4 ein Vergehen an Kevin Diemb ungeahndet blieb, nahm das Schicksal seinen Lauf.

Inzwischen haben sich die Gegebenheiten verändert. Zwar wetteifert der TuS immer noch aussichtsreich um die Zulassung für die Bezirksliga. Die Pflicht, stets punkten zu müssen, um dem Lenggrieser SC nicht ungewollt den entscheidenden Vorteil zu verschaffen, ist jedoch allgegenwärtig. Von derart ambitionierten Zielen ist der ASV Habach mittlerweile weit entfernt. Der ASV belegt zwar den dritten Platz, die ersten beiden Plätze sind jedoch weit weg. „Unser Vorteil ist, wir können befreit aufspielen. Das hat man in den letzten Spielen schon gesehen“, so Schmid. Er erwartet daher ein Duell auf Augenhöhe. Florian Neuschl rückt für den beruflich verhinderten Maximilian Feigl in die Startelf. Frei von tabellarischen Zwängen können die Gastgeber locker in die Partie gehen und versuchen, die Vorgänge vom Hinspiel bestmöglichst geradezurücken.

Mit dem TSV Altenstadt ist an diesem Mittwoch noch eine weitere Mannschaft aus dem Landkreis Weilheim-Schongau im Einsatz. Mit einem Sieg im vorgezogenen Heimspiel gegen die DJK Waldram (19.30 Uhr) sind die neuntplatzierten Altenstadter mutmaßlich aller Abstiegssorgen ledig.