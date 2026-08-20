ASV Habach verliert 0:3 in Starnberg – und verschießt auch noch einen Elfmeter

Thomas Andre (r.) gegen Moritz Mack - Fußball - Kreisliga 1 - Saisonauftakt - 1. Spieltag - Saison 2026/27 - ASV Habach - FC Real Kreuth - 15. August 2026 – Foto: Andreas Mayr

Der ASV Habach kassiert bei der FT Starnberg 09 eine 0:3-Niederlage. Maximilian Feigl scheitert vom Punkt, Mika Hülsmann per Kopf und Georg Schwabl an der Latte.

Michael Schmid musste hinterher an das Gedankenexperiment von der Macht der Umkehrung mit dem roten Knopf denken. Was passiert zwangsläufig, wenn einer vehement dazu aufgefordert wird, etwas nicht zu tun? Nun, er tut es. „Drück’ nicht den roten Knopf – und wir haben ihn gleich gedrückt“, scherzte der Trainer der Habacher. Das kam ihm in den Kopf nach der 0:3 (0:2)-Niederlage am Mittwochabend bei der FT Starnberg 09. Was hatten er und sein Trainerkollege Dominik Detert in der Kabine doch gewarnt, sich nicht von den langen Bällen des Aufsteigers übertölpeln zu lassen. Bereits nach einer Minute schlug Starnberg mit dem Mittel der Wahl zu. „Absolut unglücklich, wir waren völlig im Tiefschlaf“, klagte Schmid.

An sich waren die Habacher gut vorbereitet auf den starken Emporkömmling. „Giftig und jung“, so beschrieb der Trainer die Neuen in der Kreisliga. Weil beide Mannschaften auch gern den Ball ihr Eigen nennen, hätte sich eine wirklich unterhaltsame Partie entfalten können. Es gab nur ein Problem: Praktisch jeder Mannschaftsteil des ASV kehrte seine starke Leistung vom Auftaktsieg gegen Kreuth ins Gegenteil um. Das fing hinten bei den Abwehrleuten und Torwart Felix Schürgers an. Beim 0:2, nach einem weiteren Befreiungsschlag der Starnberger, waren sich Keeper und Innenverteidigung gar nicht einig, wer denn nun klären soll. Moritz Dirmeier spritzte dazwischen und schob locker ein (36.). „Daran hatten wir zu knabbern“, so Schmid. Denn gerade hatten sich seine Spieler vom frühen Rückschlag erholt und mithilfe von kernigen Zweikämpfen zurück in die Partie befördert.

Offensive mangelt es an Effektivität

Auch die Kollegen auf dem Offensiv-Ressort kamen dieses Mal nicht an ihre Produktivität vom 4:0 über Kreuth heran. „Es war genau umgekehrt: Am Samstag waren wir sehr effektiv, jetzt der Gegner“, notiert der ASV-Coach. Gleich vier Szenen, die Tage zuvor noch im Tor gelandet wären, fielen ihm ein. Erst brachten die Habacher den Ball im Kollektiv aus fünf Metern nicht über die Linie. Kurz vor der Pause war es „die Riesenchance, in die Partie zurückzukommen“, so Schmid.

Nach dem Wechsel scheiterten dann nacheinander Mika Hülsmann mit einem Kopfball, Georg Schwabl mit einem Schuss an die Latte sowie Maximilian Feigl mit einem Elfmeter. „Das ist ziemlich viel zusammengekommen“, hielt Michael Schmid fest. Einen Anteil daran hatte auch der Ausfall des treffsicheren Flügelflitzers. Nach seinen zwei Toren vom Wochenende hatte sich Kevin Diemb einen Infekt eingefangen. Viele sind derzeit von der Sommergrippe betroffen. „Das sind Faktoren, die schwierig zu steuern sind“, weiß der Coach. Ohne Diemb fehlten auf einer Außenbahn die Geschwindigkeit sowie Treffsicherheit. So blieb Schmid nur übrig, den Einsatz seiner Mannen herauszustreichen. „Wir haben alles probiert, es hat aber nicht sein sollen.“