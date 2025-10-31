ASV Habach und TSV Peißenberg vor spannenden Duellen

Man muss sich nicht unnötig in die Tasche lügen: Diese Vorrunde war aus Sicht des ASV Habach absolut in Ordnung. Höchst selten stehen Absteiger in der niedrigeren Spielklasse ohne Verzug wieder ganz vorne im Tableau. Einige Teams entpuppten sich bislang als konstanter, vielleicht auch stärker. Komplett enteilt scheint jedoch nur Spitzenreiter TuS Geretsried II. Mit einem Nachholspiel in der Hinterhand kann der ASV schnell wieder auf Tuchfühlung mit Rang zwei kommen.

Eines ist aber auch klar: Viel liegen lassen darf der ASV angesichts bereits vier erlittener Niederlagen nicht mehr. Das Heimspiel an diesem Samstag gegen Schlusslicht WSV Unterammergau (14.15 Uhr) ist in diesem Kontext zwangsläufig in die Rubrik „Pflichtsieg“ einzuordnen. Aber Vorsicht, so leicht lässt sich diese Partie nicht einfach durchwinken. „Das sind die schwersten Spiele“, versichert Habachs Coach Michael Schmid . „Jeder erwartet, dass du gewinnst.“

Eindrücklich appellierte der Coach während der Woche an seine Mannschaft, dass nach dem klaren Sieg gegen Altenstadt ein lässiges Auftreten mit 80 Prozent des Leistungsvermögens keine Option sei. „Unterammergau wird kompakt stehen und seine Chance im Umschaltspiel und bei Standards suchen“, mutmaßt Schmid. Vom Personal her scheint taktisch vieles möglich. Mit Ausnahme von Manuel Diemb und Felix Schürgers sind alle Mann an Bord. „Wir können von der Bank einiges bringen.“

Mit dem SV Münsing bekommt der TSV Peißenberg zum Beginn der Rückserie einen Hochkaräter serviert. Klein beigeben möchte der TSV freilich nicht, Erst recht nicht nach dem überraschenden 1:0-Erfolg bei der DJK Waldram am vergangenen Wochenende. Es war tatsächlich der erste Auswärtserfolg der Peißenberger in der laufenden Saison. „Wir haben uns etwas erarbeitet“, blickt Fritz Stögbauer auf eine zwar schleppende, gleichwohl kontinuierliche Entwicklung im Team. „Kleine Schritte waren das Ziel für diese Saison“, erläutert der Coach.

Morgen, 16:15 Uhr SV Münsing Ammerland SV Münsing TSV Peißenberg Peißenberg 16:15 PUSH

Dass die Münsinger nicht ganz an die tolle vergangene Spielzeit anknüpfen können, ist für Stögbauer indes ohne Bedeutung. „Das ist keine schlechte Mannschaft“ urteilt er über die Equipe des Kollegen Martin Grelics. Passiert halt mal, dass man nach toller Vorbereitung und einigen Pokaltriumphen nicht gleich mit Vollgas durch die Liga pflügt. Ein weiterer Achtungserfolg wäre den Peißenbergern gerade recht. Vor der Winterpause auf einen Nichtabstiegsplatz zu rücken, wäre für den Weihnachtsfrieden eine feine Sache. Unterstützt wird das Unterfangen durch einen kompletten Kader. Nach Wochen der Improvisation hat der TSV endlich mal alle Leute an Bord.