ASV Habach trifft auf den nächsten Aufsteiger – TSV Otterfing wurde Sieg aberkannt

Szene mit Severin Annaberger – Foto: Tamara Rabuser (or)

Der ASV Habach trifft am Sonntag auf den Aufsteiger TSV Otterfing. Dem Gegner wurden die Punkte vom 3:1 gegen Murnau II wegen eines sechsten Wechsels aberkannt.

Mit dem ASV Habach ist am Wochenende in der Kreisliga 1 nur ein Kreisligist aus dem Altlandkreis Weilheim im Einsatz. Die Partie des SV Polling beim FC Real Kreuth wurde verlegt. Sie wird am 2. September (19.30 Uhr) am Enterbach im Tegernseer Tal angepfiffen. Vielleicht schadet die Pause dem SV nach dem erfolglosen Saisonauftakt nicht. Alles sacken lassen, angeschlagene Spieler wieder in Form bringen, und dann gegen Wolfratshausen nochmals von vorn anfangen. Macht auch insoweit Sinn, als Trainer Max Jochner aktuell mit der Familie im Urlaub ist und Michael Schöttl alsbald nachzieht. Bleibt also der ASV und der Kontrast eines 4:0-Sieges und einer 0:3-Niederlage.

Für Trainer Michael Schmid relativ leicht zu erklären. Vier Treffern aus sechs Tormöglichkeiten im ersten Match, standen fünf vergebene Hochkaräter inklusive eines vergebenen Strafstoßes entgegen. Seine Elf habe in Starnberg die Effektivität „komplett vermissen“ lassen. Dass dann bei den drei Vollzugsmeldungen auf Starnberger Seite deren zwei als Gastgeschenke zu deklarieren waren, schuf eine zu weite Wegstrecke bezüglich eines Punktgewinns.

Der Kopf als Ursache

Schmid nennt das Unterbewusstsein seiner Kicker als möglichen Faktor. „Kann in den Köpfen sein, dass du einen Aufsteiger klar schlägst und dann gleich zum nächsten Aufsteiger fährst.“ Bei einem ausführlichen Videostudium am Donnerstag ordneten der Coach und seine Mannen Fehlverhalten und Missgeschicke abschließend ein. Der Spielplan lässt sich derweil nicht lumpen und schickt am Sonntag (16.30 Uhr) mit dem TSV Otterfing gleich den nächsten Aufsteiger aus der Kreisklasse an den Steinberg. „Da müssen wir wieder klar sein“, betont Schmid.

Was die Spielidee der Elf vom Nordring angeht, sieht Schmid „Neuland“ auf den ASV zukommen. Gleichwohl ahne und wisse man in etwa, welche Hürden der ASV zu überwinden habe. Eine davon ist modelliert aus einer Melange aus Schamgefühl und Frust. Wurden dem TSV Otterfing doch die Punkte vom 3:1-Sieg gegen den TSV Murnau II vom Sportgericht aberkannt. Auslöser für die Wertung – man mag es kaum glauben – war ein sechster und damit unzulässiger Spielerwechsel der Otterfinger. Ändert in Summe nichts an der Herangehensweise der Habacher, die den Gästen „unser Spiel aufzwingen“ wollen. Mit Kevin Diemb als Rückkehrer nach grippalem Infekt.