ASV Habach setzt auf den eigenen Nachwuchs

Fußball; Saison 2025/26; Kreisliga; Maximilian Feigl vom ASV Habach (im weißen Trikot) im Heimspiel gegen die SG Aying/Helfendorf am 11. Oktober 2025 – Foto: Andreas Mayr

Die letzten Ausläufer des Hochs vergangener Tage wehen noch durch Habach . Maximilian Feigl, der ewige Maxi, verblüfft auch mit 36 Jahren, Phil Puchner geht so fit wie lange nicht in die Saison, Tobias Habersetzer trägt mittlerweile die Kapitänsbinde. Aber die Mehrheit des Teams stand zu Bezirksliga-Zeiten gar nicht oder zumindest nicht regelmäßig auf dem Platz. Aus dem ASV ist ein Klub im Übergang geworden. Nur funktioniert dieser Übergang bislang verdächtig gut. Platz drei sprang im ersten Jahr nach dem Abstieg heraus. „War für alle überraschend“, notiert Trainer Michael „Migga“ Schmid. Wo dieser Weg endet, weiß selbst im fußballnarrischen Habach niemand so genau. Für die neue Kreisliga-Saison, die an diesem Samstag (15. August) mit dem Heimspiel gegen den FC Real Kreuth (17.15 Uhr) beginnt, haben sie deshalb ein ziemlich naheliegendes Ziel ausgerufen: „Die Leistung bestätigen.“ Das allein wird schwer genug.

Denn während sich im 1100-Seelen-Dorf wenig verändert hat, legte die Konkurrenz zu. Mit Ohlstadt und Polling kamen zwei etablierte Teams aus der Bezirksliga runter, mit Starnberg ein ambitionierter Aufsteiger hinzu, Vizemeister Lenggries startet einen neuen Versuch nach oben. „Die Liga ist um einiges stärker als letztes Jahr“, befindet Schmid. Und der ASV? Der arbeitet einfach seinen eigenen Zeitplan ab. Während andernorts nach Verstärkungen gesucht wird, holten sie in Habach dieses Mal die nächsten Eigengewächse nach oben. Raphael Schmid, Sohn des Trainers, und Mika Hülsmann sind aus der A-Jugend dazugekommen. Letzterer bringt als Innenverteidiger nicht nur 1,90 Meter Gardemaß, sondern auch erstaunliche Offensivqualitäten bei Standards mit. Vor allem verblüffte den Trainer, wie schnell beide im Männerfußball angekommen sind. „Sie werden ihre Spiele kriegen, wir brauchen sie“, sagt Schmid.

ASV Habach hat in der Vorbereitung kein einziges Spiel gewonnen

Das zeigte schon die Vorbereitung. Zeitweise wurde das Personal so knapp, dass selbst Co-Trainer Dominik Detert wieder auf dem Feld zu finden war. Eine Sommergrippe, zahlreiche Wehwehchen, gerade bei den älteren Herren, und berufliche Verpflichtungen ließen den Kader schrumpfen. Kein einziges Testspiel gewann der ASV. Nur muss das in Habach nichts heißen. Vor einem Jahr sahen sie beim Üben fabelhaft aus und stotterten anschließend in die Punkterunde. Verlieren in der Vorbereitung? „Vielleicht auch mal ein anderer Ansatz“, scherzt Schmid. Viel wichtiger war ihm, dass die Stimmung nicht mit den Ergebnissen absackte. Also gab es einen ganzen Tag Gaudi mit Fußballgolf, Padel-Tennis, Minigolf und Bowling. „Hilft allen weiter – gerade wenn die Ergebnisse nicht passen“, so der Coach.

Gegen Kreuth kehren die meisten Rekonvaleszenten in den Kader zurück

Zum Saisonstart sieht die Welt ohnehin wieder freundlicher aus. Gegen Kreuth kehren so ziemlich alle zurück. Selbst Michael Baumgartner, der sich vor einem Jahr das Kreuzband gerissen hatte, tastet sich wieder heran. Zur Rückrunde soll er voll belastbar sein. Nur bei Manuel Diemb weiß niemand, wann es so weit sein wird. Eine Schambeinentzündung setzt den Leistungsträger außer Gefecht. Aus der Mannschaft verabschiedet hat er sich deshalb noch lange nicht. Diemb ist bei fast jeder Einheit dabei, hilft den Kollegen, und gibt Einzeltraining. Er führt derzeit eben ohne Fußballschuhe. Auch darin steckt etwas vom Habacher Weg. Spieler wie Emmanuel Pohl oder Georg Schwabl haben sich in seinem Windschatten weiterentwickelt. Bald sollen sie selbst Verantwortung übernehmen – Seite an Seite mit Feigl, Puchner, Habersetzer und den anderen, die noch wissen, wie sich Bezirksliga-Fußball in Habach angefühlt hat.

Trainer verpasst seinem Team mehrere Systeme

Die Generationen wechseln, die Idee bleibt. Der ASV versteht sich weiterhin als Ballbesitz-Mannschaft. Schmid hat seinem Team allerdings zusätzliche Systeme an die Hand gegeben, um weniger berechenbar zu sein – gerade gegen Mannschaften, die sich tief zurückziehen. Auch mitten im Spiel sollen die Habacher künftig leichter ihr Gesicht verändern können. Wie gut das alles schon funktioniert, werden sie recht schnell erfahren. In einer Liga, die Schmid stärker und ausgeglichener einschätzt als im Vorjahr, können ein paar Wochen darüber entscheiden, ob der Blick nach oben oder nach unten geht. „Nach fünf, sechs Wochen werden wir schon wissen, wo es hingeht“, sagt der Trainer. Bestenfalls wissen sie dann auch ein wenig mehr darüber, was dieser ASV inzwischen eigentlich ist: noch ein letzter Ausläufer der alten Habacher Fußballzeit – oder längst der Anfang einer neuen.