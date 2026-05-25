ASV Habach schlägt Lenggries – und verhindert so den Meisterjubel Kreisliga 1 von Andreas Mayr · Heute, 06:18 Uhr · 0 Leser

Fußball; Saison 2025/26; Kreisliga; Tobias Habersetzer (rechts) und Emanuel Pohl vom ASV Habach bejubeln den Treffer zum 2:0-Endstand gegen den Lenggrieser SC am 23. Mai 2026 – Foto: Markus Nebl

Der ASV Habach besiegt den Tabellenführer aus Lenggries mit 2:0. Jetzt hat die Geretsrieder Reserve die besten Karten auf den Kreisliga-Titel.

Es kommt nicht häufig vor, dass es ein Gegner nach einer solchen kolossalen Niederlage noch länger am Tatort aushält. Aber in Habach ist das möglich. Der entthronte Tabellenführer aus Lenggries ließ es sich an diesem wunderbaren Sommerabend gutgehen – oder anders gesagt: Er spülte eher seinen Frust runter. 2:0 (1:0) bezwang der ASV die Lenggrieser und sorgte dafür, dass die Geretsrieder Reserve nun beste Karten auf den Meistertitel in der Kreisliga 1 hat. Und trotzdem verbrachten beide Teams gemeinsam den Rest des Fußballtages. Das zeige auch, wie stabil die Lenggrieser sind, lobt Michael Schmid. „Die Mannschaft steigt auch über die Relegation auf“, da ist sich der ASV-Coach sicher. Seine eigenen Leute bewiesen vor allem sich selbst, dass sich auf diesem Niveau mithalten können. Selbst mit einer Rumpftruppe. Levent Karaca kurz vor dem Spiel sowie Thomas Andre nach dem Aufwärmen mussten abwinken. Dafür rückte der Rest enger zusammen. „Jeder hat sich gegenseitig geholfen“, lobte Schmid. Dieser Kampf über 90 Minuten ermattete letztlich auch die Gäste, die für ihr flinkes Flügelspiel bekannt sind.