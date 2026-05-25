ASV Habach schlägt Lenggries 2:0 – und verhindert so den Meisterjubel

Fußball; Saison 2025/26; Kreisliga; Tobias Habersetzer (rechts) und Emanuel Pohl vom ASV Habach bejubeln den Treffer zum 2:0-Endstand gegen den Lenggrieser SC am 23. Mai 2026 – Foto: Markus Nebl

Der ASV Habach besiegt den Tabellenführer aus Lenggries mit 2:0. Jetzt hat die Geretsrieder Reserve die besten Karten auf den Kreisliga-Titel.

Es kommt nicht häufig vor, dass es ein Gegner nach einer solchen kolossalen Niederlage noch länger am Tatort aushält. Aber in Habach ist das möglich. Der entthronte Tabellenführer aus Lenggries ließ es sich an diesem wunderbaren Sommerabend gutgehen – oder anders gesagt: Er spülte eher seinen Frust runter. 2:0 (1:0) bezwang der ASV die Lenggrieser und sorgte dafür, dass die Geretsrieder Reserve nun beste Karten auf den Meistertitel in der Kreisliga 1 hat. Und trotzdem verbrachten beide Teams gemeinsam den Rest des Fußballtages. Das zeige auch, wie stabil die Lenggrieser sind, lobt Michael Schmid. „Die Mannschaft steigt auch über die Relegation auf“, da ist sich der ASV-Coach sicher.

Seine eigenen Leute bewiesen vor allem sich selbst, dass sich auf diesem Niveau mithalten können. Selbst mit einer Rumpftruppe. Levent Karaca kurz vor dem Spiel sowie Thomas Andre nach dem Aufwärmen mussten abwinken. Dafür rückte der Rest enger zusammen. „Jeder hat sich gegenseitig geholfen“, lobte Schmid. Dieser Kampf über 90 Minuten ermattete letztlich auch die Gäste, die für ihr flinkes Flügelspiel bekannt sind. Dagegen installierte Habach mehrere Abwehrsysteme. Zunächst ließ Schmid in der Rückwärtsbewegung mit Fünferkette verteidigen, zudem die gefährlichen Außen bei Aktionen mit Ball doppeln. Dadurch bremste er die Geschwindigkeit der Gäste auf dem Weg zum Tor ein. Irgendwann in Hälfte zwei stellte der Coach fest, dass der LSC „auch keine Lösung mehr“ parat hatte.

Trotz der angepassten Taktik kamen die Gäste zu ihren Abschlüssen. Im Tor stand nur der beste Habacher der Tages und der einzige, den Schmid aus seinem starken Kollektiv herausheben wollte. Felix Schürgers beschützte in zwei Aktionen die 1:0-Führung seines Teams mit Glanztaten. „Er holt zur richtigen Zeit die Dinger raus“, schwärmte Schmid. Den Habacher Höhepunkt auf der anderen Seite erschuf Georg Off. Etwa 20 Meter vor dem LSC-Kasten erreichte ihn ein Pass. Nur einen starken ersten Kontakt brauchte er, um einen freien Abschluss zu erschaffen und den Ball im langen Eck zu versenken (19.). „Eine geile Aktion“, jubilierte sein Trainer – und letztlich auch eine entscheidende.

Hälfte zwei startete gleich mit dem nächsten Habacher Streich von Emanuel Pohl (54.), eine dieser fleißigen Arbeitsbienen beim ASV. Dieser Treffer drückte ungemein auf die Stimmung der Lenggrieser. Dahin waren die guten Vorsätze. Die heißen Temperaturen an die 30 Grad machten auch noch die Beine müde. „Bei diesem Wetter und Spielstand wird jeder Meter noch schwieriger“, erkannte Michael Schmid. Immerhin genossen danach alle Spieler und ein Großteil der 230 Zuschauer noch Bier und Aperol im Vereinsheim. Schmid sagt: „Wir sind ja gute Gastgeber – außer, was die Punkte angeht“, so der ASV-Coach.