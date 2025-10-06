ASV Habach kassiert Rückschlag beim Kreisliga-Aufsteiger: „Waren anfangs komplett abwesend“

Nicht unbedingt hochklassig, aber spannend bis zum Schluss war das Landkreisduell zwischen dem TSV Burggen/Bernbeuren und dem ASV Habach. Jubeln durfte am Ende überraschenderweise der abstiegsbedrohte Aufsteiger vom Auerberg, der sich gegen den Bezirksliga-Absteiger einen 2:1 (2:0)-Erfolg erkämpfte. „Endlich haben wir mal den Sieg über die Zeit gebracht. Vielleicht auch mit etwas Glück, das wir uns aber auch erarbeitet haben“, freute sich der neue TSV-Coach Patrick Landes, der selbst die Schuhe schnüren musste. „Wir hätten es nicht so spannend machen müssen, wenn wir noch das dritte Tor gemacht hätten“, bedauerte Landes.

Ziemlich angefressen war dagegen Dominik Detert, der Co-Trainer des ASV, der den erkrankten Chefcoach Michael Schmid vertrat. „In der ersten Hälfte waren wir komplett abwesend, da haben wir die Basics vermissen lassen. Am Ende haben wir weit unter unseren Möglichkeiten gespielt“, ärgerte sich Detert, nachdem die Habacher ihren Rhythmus – einem guten Auftritt folgt ein schwacher – beibehielten.

Die Hausherren erwischten einen optimalen Start. Nach einer Ecke brachte der ASV den Ball nicht aus der Gefahrenzone, aus dem Gewühl heraus köpfte TSV-Kapitän Martin Schmölz die Kugel zum 1:0 in die Maschen (6.). Die Habacher versuchten danach, Druck aufzubauen. Die TSV-Abwehr stand aber stabil und ließ nichts zu. „Gegen den tief stehenden Gegner haben wir uns schwer getan, Lösungen zu finden“, gestand Detert.

Burggen/Bernbeuren setzte offensiv mehr Akzente. Nach einer Freistoßflanke schoss Robert Harsch knapp vorbei (31.). Wenig später setzte sich Manuel Jäger im Laufduell gegen Habachs Simon Kästele durch. Im Anschluss umspielte er ASV-Keeper Tobias Tafertshofer und schob zum 2:0 ein (34.). Kurz vor der Pause brannte es nach einer Ecke im TSV-Strafraum, als Keeper Wolfgang Meyer den Ball nicht festhalten konnte. Irgendwie bekamen die Hausherren die Situation dann aber geklärt.

Unmittelbar nach dem Wechsel schlugen die Gäste aber zu. Der Flachschuss von Manuel Diemb aus 17 Metern landete neben dem Pfosten zum 1:2 aus Habacher Sicht (46.). Meyer verhinderte anschließend gegen Durim Gjocaj den Ausgleich (56.). Danach wogte die Partie hin und her. Jäger nach einem Konter (65.) sowie Stefan Kelz im Nachschuss (72.) verpassten das dritte TSV-Tor.

Auf der Gegenseite klärte Elias Grotz nach einem Kopfball von Manuel Diemb nach einer Ecke auf der Linie (66.), ein abgefälschter Distanzschuss von Maximilian Feigl ging knapp vorbei (73.). In der Schlussphase verteidigten die Hausherren ihren knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft. Habach drängte letztlich vergeblich. Nach einem Gerangel, bei dem sich Marius Birk und Kevin Diemb jeweils eine Zeitstrafe einhandelten, war der zweite Saisonsieg des TSV unter Dach und Fach. Und die Habacher erlitten einen weiteren Rückschlag im Kampf um die Aufstiegsplätze.