ASV Habach in Altenstadt ohne Druck, aber mit vielen Ausfällen

Fußball; Saison 2025/26; Kreisliga; Torjubel beim ASV Habach im Heimspiel gegen den TSV Altenstadt am 25. Oktober 2025 – Foto: Roland Halmel

Das vierte Mal in Folge beschert der Terminplan dem ASV Habach in der Kreisliga 1 eine Beteiligung im Meisterrennen sowie im Abstiegskampf. Gegen Titelkandidat TuS Geretsried II und die abstiegsbedrohte SG Aying/Helfendorf musste sich die Elf von Coach Michael Schmid geschlagen geben. Zuletzt aber stellte sie dem Lenggrieser SC ein Bein auf dessen Weg Richtung Bezirksliga. Das bedeutet für Gastgeber TSV Altenstadt an diesem Samstag (15 Uhr) demnach: anstrengen.

Altenstadt braucht theoretisch noch einen Punkt

Denn die Mannschaft von Christoph Wagner benötigt noch einen Zähler, um auch arithmetisch sicher für eine weitere Kreisliga-Saison qualifiziert zu sein. „Leider Gottes“, so Wagner, der einen entspannteren Saisonausklang präferiert hätte. Jetzt aber möchte der TSV die Sache ordentlich zu Ende bringen. „Wir werden alles dafür tun, damit es zu keinen Rechenspielen oder Wasserstandsmeldungen von anderen Plätzen kommen muss“, versichert der Coach. Der spielfreudige Gegner kommt Wagner dabei weniger zupass. „Habach ist ein Topteam, wir müssen höllisch aufpassen.“ Einmal mehr müsse der Fokus darauf liegen, defensiv „sehr stabil“ zu stehen, um nicht bei sengender Hitze einem Rückstand nachlaufen zu müssen.