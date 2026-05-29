ASV Habach in Altenstadt ohne Druck, aber mit vielen Ausfällen

Der ASV Habach muss zum Saisonabschluss in Altenstadt auf viele Spieler verzichten. Hinterher im Vereinsheim wird gefeiert, dann sind alle da.
Das vierte Mal in Folge beschert der Terminplan dem ASV Habach in der Kreisliga 1 eine Beteiligung im Meisterrennen sowie im Abstiegskampf. Gegen Titelkandidat TuS Geretsried II und die abstiegsbedrohte SG Aying/Helfendorf musste sich die Elf von Coach Michael Schmid geschlagen geben. Zuletzt aber stellte sie dem Lenggrieser SC ein Bein auf dessen Weg Richtung Bezirksliga. Das bedeutet für Gastgeber TSV Altenstadt an diesem Samstag (15 Uhr) demnach: anstrengen.
Denn die Mannschaft von Christoph Wagner benötigt noch einen Zähler, um auch arithmetisch sicher für eine weitere Kreisliga-Saison qualifiziert zu sein. „Leider Gottes“, so Wagner, der einen entspannteren Saisonausklang präferiert hätte. Jetzt aber möchte der TSV die Sache ordentlich zu Ende bringen. „Wir werden alles dafür tun, damit es zu keinen Rechenspielen oder Wasserstandsmeldungen von anderen Plätzen kommen muss“, versichert der Coach. Der spielfreudige Gegner kommt Wagner dabei weniger zupass. „Habach ist ein Topteam, wir müssen höllisch aufpassen.“ Einmal mehr müsse der Fokus darauf liegen, defensiv „sehr stabil“ zu stehen, um nicht bei sengender Hitze einem Rückstand nachlaufen zu müssen.
Insgesamt aber ist Wagner zuversichtlich. „Spielen wir so wie in den letzten Wochen, wird sich die Sache zu unseren Gunsten erledigen.“ Gleichwohl ist der ASV erpicht darauf, Gegenwehr bis zum Schlusspfiff zu leisten. „Das sind wir dem Rest der Liga schuldig“, betont Michael Schmid. Kleiner Haken an der Sache: Zu der ohnehin beachtlichen Anzahl an Ausfällen gesellt sich mit Michael Wiedenhofer, Emanuel Pohl, Georg Off und Maximilian Feigl ein weiteres Quartett. „Mir fehlt eine komplette Kreisliga-taugliche Mannschaft““, ergab Schmids Bestandsaufnahme. Hinterher im Sportheim wird das ASV-Team freilich vollzählig aufschlagen. Da wird das kleine Dankeschön aus dem Getränkelager des TuS Geretsried kredenzt. Es gibt 100 Liter Freibier zur Übertragung des Champions-League-Finales. „Wir werden die Saison gemütlich ausklingen lassen“, so Schmid.