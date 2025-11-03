ASV Habach feiert Kantersieg – Anfrage auf Spielverlegung wurde abgelehnt

Durch den 6:0 (3:0)-Kantersieg über einen völlig überforderten WSV Unterammergau bleibt der ASV Habach in Kontakt zu Platz zwei, der für die Relegation zur Bezirksliga berechtigt. Anders als für die Mehrheit in der Kreisliga 1 ist für die Elf von Michael Schmid am kommenden Wochenende aber noch nicht Schluss.

Der ASV muss inklusive zweier Nachtragspiele noch dreimal auswärts antreten. Dabei dürfte es nicht annähernd so unkompliziert zugehen wie an Allerheiligen. Denn die Gegenwehr der Ammertaler war überschaubar: ein anfänglicher Versuch von Alex Schwarz über links, ein Freistoß von Adrian Vocaj drei Meter am Winkel vorbei, dazu ein wegen Behinderung des Torhüters annullierter Treffer, über den man diskutieren könnte.

Mehr kam von Seiten der Gäste nicht, nimmt man den Vorwurf der Nicht-Verlegung der Partie einmal aus. Mehr als ein Dutzend Absenzen gab es zu beklagen. Coach Schmid betonte, dass der ASV Bitten um Spielverlegungen nicht generell ablehne. Doch habe in diesem Fall der späte Zeitpunkt der Anfrage die tragende Rolle gespielt.

Unterammergau ging chancenlos aus – einseitige Partie der Habacher

Bereits früh setzten die Habacher Akzente: Nach einem Zuspiel von Emanuel Pohl landete der Ball bei Durim Gjocaj – 1:0 (13.). Keine Minute später erhöhte Tobias Habersetzer nach ähnlich feinem Zuspiel. Weil der Kapitän zusammen mit Gjocaj ohne Gegenspieler vor Keeper Marco Diroma stand, vermuteten die Gäste eine Abseitsstellung. Doch großer Protest blieb aus. Der WSV schien sich damit abzufinden, dass die Partie nicht zu gewinnen ist. Noch vor der Pause legte Habersetzer nach gekonntem Dreiecksspiel und einem feinen Auge von Zuarbeiter Schwabl das 3:0 nach (37.).

Der Kapitän der Habacher glänzte nicht nur mit drei Torerfolgen, er ging auch mit viel Einsatz vorneweg. „Er war überragend heute, klasse Vorstellung“, lobte Schmid. Der war freilich auch mit dem Rest seiner Truppe zufrieden. Weil der Plan, bis zur Halbzeit „alles klarmachen“ zu wollen, nahtlos umgesetzt wurde. Danach habe man „nie aufgehört, Fußball zu spielen und immer weiter gemacht“, so Schmid. Das sei „richtig schön anzuschauen“ gewesen. Michael Wiedenhofer (52.), abermals Habersetzer (74.) sowie Florian Neuschl (87.), der zudem die Querlatte traf, besorgten die weiteren Treffer in einer unterhaltsamen, wenngleich sehr einseitigen Partie.